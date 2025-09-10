Λοίμωξη και καρκίνος: Νέα μελέτη αποκαλύπτει τον κίνδυνο μετάστασης από COVID 19 και γρίπη

Οι ιογενείς λοιμώξεις μπορεί να ξυπνήσουν αδρανή καρκινικά κύτταρα, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA και στο Nature, και φέρνει στο προσκήνιο έναν μηχανισμό που μέχρι τώρα είχε υποτιμηθεί. Οι αναπνευστικοί ιοί, όπως είναι η γρίπη και ο SARS CoV 2, φαίνεται ότι μπορούν να ενεργοποιήσουν αδρανή καρκινικά κύτταρα που έχουν εγκατασταθεί σε όργανα όπως είναι οι πνεύμονες ή το ήπαρ.

Κατά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας, σύμφωνα με τον καθηγητή εντατικής θεραπείας στο University College London, Hugh Montgomery, καταγράφηκαν αναφορές για ασυνήθιστα αυξημένα περιστατικά ανθρώπων που εμφάνιζαν ξαφνικά μεταστατικό καρκίνο, κυρίως του μαστού και του εντέρου. Τα στοιχεία σχολιάζουν η καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η Βιολόγος Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, η Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα).

Στα πειράματα σε ποντίκια, τα κύτταρα αυτά παρέμεναν ανενεργά για μήνες, αλλά μετά τη λοίμωξη πολλαπλασιάζονταν ταχύτατα, οδηγώντας σε μετάσταση μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η διερεύνηση δεν περιορίστηκε μόνο στα εργαστηριακά μοντέλα. Στο UK Biobank διαπιστώθηκε ότι καρκινοπαθείς σε ύφεση που είχαν νοσήσει από COVID-19 το 2020 παρουσίασαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με όσους δεν είχαν νοσήσει. Παράλληλα, στη βάση Flatiron Health μελετήθηκαν περίπου 37.000 γυναίκες σε ύφεση από καρκίνο μαστού και καταγράφηκε αυξημένη πιθανότητα μεταστάσεων στους πνεύμονες μετά από λοίμωξη COVID-19. Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν την υπόθεση ότι οι λοιμώξεις μπορεί να λειτουργούν ως καταλύτης για την επανενεργοποίηση του καρκίνου.

