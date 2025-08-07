back to top
Ιστορικά αποτελέσματα για τον Όμιλο Allianz στο Β’ Τρίμηνο και Α’ Εξάμηνο του 2025

Ο Όμιλος Allianz ανακοίνωσε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2025, επιτυγχάνοντας ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας και επιβεβαιώνοντας τον στόχο για το σύνολο του έτους.

Τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους για το β’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 2,84 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε στα 4,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 12,2%. Ο συνολικός κύκλος εργασιών έφτασε τα 44,5 δισ. ευρώ, με οργανική αύξηση 8%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο εξαμήνου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 98,5 δισ. ευρώ (+10,1%), η λειτουργική κερδοφορία στα 8,6 δισ. ευρώ (+9,3%), και τα καθαρά κέρδη στα 5,5 δισ. ευρώ (+9,5%). Η Allianz πέτυχε αύξηση των κερδών ανά μετοχή στα 13,99 ευρώ και διατήρησε τον δείκτη φερεγγυότητας Solvency II στο υψηλό επίπεδο του 209%.

Σημαντική ήταν η συμβολή όλων των τομέων: στις ασφαλίσεις περιουσίας και ζημιών ο συνδυασμένος δείκτης βελτιώθηκε στο 91,2%, ενώ στον κλάδο ζωής και υγείας διατηρήθηκε υψηλό περιθώριο νέας παραγωγής (5,7%). Ο τομέας διαχείρισης περιουσίας κατέγραψε καθαρές εισροές 42 δισ. ευρώ στο εξάμηνο και αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Η διοίκηση του Ομίλου επιβεβαίωσε την πρόβλεψη λειτουργικής κερδοφορίας 16 δισ. ευρώ για το έτος και προχωρά στην υλοποίηση προγράμματος επαναγοράς μετοχών έως 2 δισ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Oliver Bäte χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ως «ιστορικά», τονίζοντας την ισχυρή επίδοση στον τομέα των ασφαλίσεων περιουσίας και ζημιών και την επιτυχημένη στρατηγική επένδυση στο χαρτοφυλάκιο.

Από την πλευρά της, η Οικονομική Διευθύντρια Claire-Marie Coste-Lepoutre επεσήμανε ότι η Allianz πέτυχε ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας, επιδεικνύοντας βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

