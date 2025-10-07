Interasco: Offsite Meeting στο Λιτόχωρο Πιερίας

Στο Λιτόχωρο Πιερίας πραγματοποίησε η Interasco ΑΕΓΑ από τις 26 έως 28 Σεπτεμβρίου 2025 το Οffsite Meeting των στελεχών της.

Η συνάντηση είχε διττό σκοπό, καθώς εστίασε τόσο στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων ιδεών για το μέλλον της εταιρείας, όσο και στην ενίσχυση της ομαδικότητας και των δεσμών μεταξύ των στελεχών.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια των εργασιών τα στελέχη συμμετείχαν σε δημιουργικά sessions και ανοιχτές συζητήσεις που στόχευαν στη χάραξη των επόμενων βημάτων της εταιρείας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Μέσα από σύγχρονες μεθοδολογίες συνεργασίας, ενθαρρύνθηκε η ενεργή συμμετοχή όλων, με στόχο την ανάδειξη νέων ιδεών και προτάσεων που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Interasco.

Η επιλογή του Λιτόχωρου επέτρεψε να συνδυαστεί το επιχειρησιακό σκέλος με εμπειρίες όπως η πεζοπορία στον Όλυμπο, που ενίσχυσε την ενότητα της ομάδας και ανέδειξε την αξία της συνεργασίας, της αντοχής και της κοινής προσπάθειας. Παράλληλα, η επαφή με τη φύση και η απόδραση από το καθημερινό εργασιακό περιβάλλον αποτέλεσαν καταλύτη για την ανανέωση της ενέργειας και της δημιουργικότητας των στελεχών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κάρολος Σαΐας δήλωσε σχετικά: «Το Offsite Meeting στο Λιτόχωρο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για να σχεδιάσουμε από κοινού το μέλλον της εταιρείας, να ακούσουμε νέες προτάσεις και να καλλιεργήσουμε ακόμη περισσότερο το πνεύμα συνεργασίας που μας χαρακτηρίζει. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την κουλτούρα ανοιχτού διαλόγου που έχει εδραιωθεί και που μας επιτρέπει να εξελισσόμαστε δυναμικά».

Η Ιnterasco δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στη φιλοσοφία της, επενδύοντας στους ανθρώπους της, ενισχύοντας τη συνοχή και την έμπνευση που οδηγούν στην καινοτομία και στην ανάπτυξη. Πρωτοβουλίες όπως το φετινό Offsite Meeting επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή της να συνδυάζει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό με την ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας και συνοχής.