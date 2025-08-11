Insurance Guarantee: 35 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Συμπληρώνοντας φέτος 35 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η Insurance Guarantee – Μεσίτες Ασφαλίσεων ΙΚΕ επιβεβαιώνει την πορεία της ως μια εταιρεία με σταθερές αξίες, υψηλή τεχνογνωσία και απαράμιλλη προσήλωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Με επικεφαλής τη Μαριλένα Σουρίκα, Managing Partner της εταιρείας, η Insurance Guarantee έχει καταφέρει να εδραιωθεί στην αγορά με βασικό πυλώνα τη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζει με τον πελάτη σε κάθε βήμα. Η φράση «Customer Service is not a Department – it is an Attitude» δεν αποτελεί απλώς ένα σύνθημα για την εταιρεία, αλλά αποτυπώνει την ουσία της καθημερινής της λειτουργίας: μια βαθιά κουλτούρα εξυπηρέτησης, ενσυναίσθησης και υπευθυνότητας, που διαπερνά κάθε επίπεδο συνεργασίας.

Μιλώντας στο 4ο τεύχος του Ε.ΕΝ.Ε. News Magazine, η Μαριλένα Σουρίκα εστιάζει στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στον κλάδο της ασφάλισης, υπενθυμίζοντας ότι η διαμεσολάβηση δεν είναι απλώς μια τεχνική διαδικασία, αλλά μια διαδικασία κατανόησης, καθοδήγησης και στήριξης του πολίτη σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Η ίδια τονίζει ότι η ασφάλιση παραμένει ένα κοινωνικά ευαίσθητο αγαθό και γι’ αυτό απαιτεί επαγγελματίες με ηθική, διαρκή εγρήγορση και σεβασμό στον πελάτη.

Η συνέντευξη της Μαριλένας Σουρίκα φιλοξενείται στο νέο τεύχος του Ε.ΕΝ.Ε. News Magazine και αποτελεί μια γόνιμη αφορμή για σκέψη και προβληματισμό σχετικά με τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό χώρο και τον αναβαθμισμένο ρόλο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη σύγχρονη εποχή.

Διαβάστε τη συνέντευξη