Infotrust – VIDAVO: Το tele-underwriting ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ελληνική ασφάλιση

Newsroom 3

Ζωή / Υγεία

Η είσοδος της Infotrust στη μετοχική σύνθεση της VIDAVO, εισηγμένης στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σηματοδοτεί μια στρατηγική κίνηση με σαφή κατεύθυνση προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ασφαλιστικής αγοράς. Μέσα από την ανάπτυξη της πλατφόρμας Vida24 και του νέου MyHealthTrust, εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το tele-underwriting, μια διαδικασία που αξιοποιεί την τεχνολογία για την ηλεκτρονική συλλογή και ανάλυση δεδομένων υγείας, επιταχύνοντας την έκδοση συμβολαίων ζωής και υγείας.Vida24

Το MyHealthTrust φιλοδοξεί να καταστήσει την αποδοχή κινδύνου απλούστερη, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη. Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να ολοκληρώνει τη διαδικασία με ελάχιστη γραφειοκρατία, αποκτώντας το συμβόλαιό του σε πολύ μικρότερο χρόνο, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μειώνουν σημαντικά το λειτουργικό τους κόστος. Η χρήση big data και αλγορίθμων επιτρέπει πιο ακριβή τιμολόγηση και δίκαιη κατανομή ασφαλίστρων, στοιχείο που ευθυγραμμίζεται με τις πρακτικές ώριμων αγορών του εξωτερικού.

Όπως σημείωσε το Powergame.gr, η VIDAVO ολοκλήρωσε πρόσφατα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και προχώρησε στη δημιουργία θυγατρικής στο Βέλγιο, με στόχο την είσοδο σε αγορές όπως η Γερμανία και η Αυστρία. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η ελληνική τεχνογνωσία μπορεί να αποκτήσει διεθνές αποτύπωμα, αναβαθμίζοντας την αξιοπιστία της χώρας στον χώρο των ψηφιακών εφαρμογών υγείας.

Η κίνηση, ωστόσο, δεν στερείται προκλήσεων. Οι μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην υιοθέτηση των νέων συστημάτων, λόγω κόστους και αναγκαίας εκπαίδευσης. Επιπλέον, η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων παραμένει κρίσιμο ζήτημα, ακόμη και με τη διασφάλιση συμβατότητας με τον GDPR. Παράλληλα, η παραδοσιακή κουλτούρα της αγοράς και η επιφυλακτικότητα μέρους των διαμεσολαβητών απέναντι στην τεχνολογία ίσως καθυστερήσουν την αποδοχή του tele-underwriting, την ώρα που και οι καταναλωτές εμφανίζουν συχνά σκεπτικισμό για την «απρόσωπη» αξιολόγηση της υγείας τους.

Το βέβαιο είναι ότι η επένδυση Infotrust – VIDAVO ανοίγει μια νέα σελίδα για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Αν η καινοτομία αποδειχθεί επιτυχημένη, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τον κλάδο, θέτοντας νέα πρότυπα ταχύτητας, διαφάνειας και εξυπηρέτησης. Σε διαφορετική περίπτωση, η αγορά κινδυνεύει να μείνει πίσω, σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία αναδιαμορφώνει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ευρώπη.

