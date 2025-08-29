back to top
Η ICEYE επεκτείνει τις δυνατότητες απεικόνισης SAR λανσάροντας τη λειτουργία Scan Wide

Η ICEYE, παγκόσμιος ηγέτης στις δορυφορικές λειτουργίες ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR), ανακοινώνει την κυκλοφορία της νέας λειτουργίας απεικόνισης ScanWide. Αυτή η νέα προσθήκη στη σουίτα προϊόντων απεικόνισης SAR (Synthetic Aperture Radar) της ICEYE προσφέρει στους πελάτες το μεγαλύτερο μέγεθος σκηνής (scene size) που διατίθεται στο χαρτοφυλάκιό της μέχρι σήμερα: με το ScanWide, οι πελάτες μπορούν να απεικονίσουν μια περιοχή 60.000 km² με μία μόνο σκηνή.

Όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, το Scan Wide υποστηρίζει multi-frametasking, επιτρέποντας την καταγραφή 120.000 km² σε μία μόνο λήψη. Αυτό το μεγάλο μέγεθος σκηνής είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εφαρμογές στη ναυτιλία, όπως o εντοπισμός «σκοτεινών σκαφών» (dark vessels), που προσπαθούν να αποφύγουν την ταυτοποίηση, και η παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων. Η λειτουργία Scan Wide επεκτείνει τις ξεχωριστές δυνατότητες απεικόνισης της ICEYE χάρη στην τεχνολογία απεικόνισης phased array.

Η ICEYE είναι η μόνη εταιρεία New Space που παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά λειτουργιών απεικόνισης, από λειτουργίες Dwell και Spot ανάλυσης 25cm με αποτύπωμα 5kmx5km, έως τη λειτουργία Scan Wide ανάλυσης 27m με αποτύπωμα 200 km x 300 km, με πολλαπλούς συνδυασμούς ανάλυσης και μεγέθους σκηνής μεταξύ αυτών των ορίων. Με τις πολλαπλές δυνατότητες που παρέχουν οι λύσεις της ICEYE, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία Scan Wide για τη λήψη πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR) ευρείας περιοχής.

Για παράδειγμα, η λειτουργία Scan Wide μπορεί να βοηθήσει τους αναλυτές να εντοπίσουν ύποπτες δραστηριότητες, όπως μια παράνομη μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο ή τα λεγόμενα «σκοτεινά πλοία», που έχουν απενεργοποιήσει τα Συστήματα Αυτόματης Αναγνώρισής (AIS) τους για να καλύψουν παράνομες δραστηριότητες. Μόλις εντοπιστούν αυτές οι απειλές με τηλειτουργία Scan Wide, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν τις λειτουργίες 25 cm και 50 cm της ICEYE, όπως Dwell Precise και Spot Fine, για να χαρακτηρίσουν με μεγάλη ακρίβεια τη δραστηριότητα που εντόπισαν. Πέρα από τις αμυντικές εφαρμογές, η λειτουργία Scan Wide και η ανάλυση είναι ιδανικές για εφαρμογές όπως η ανίχνευση και η παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων. Η λειτουργία Scan Wide υποστηρίζεται σε όλους τους δορυφόρους του ταχέως αναπτυσσόμενου στόλου ICEYE. Ο συνδυασμός του αναπτυσσόμενου αστερισμού της ICEYE και των ποικίλων λειτουργιών απεικόνισης προσφέρει απαράμιλλες δυνατότητες.

«Προσθέτοντας τη λειτουργία Scan Wide στο χαρτοφυλάκιο απεικόνισης, δίνουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν “σμίκρυνση” για να αναζητήσουν ευρείες περιοχές και στη συνέχεια να κάνουν “μεγέθυνση” για συλλογές στόχων υψηλής ανάλυσης, με πληροφορίες και υποδείξεις, διατηρώντας πάντα την ίδια, απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη» δήλωσε ο John Cartwright, SVP of Product for Data της ICEYE. «Η ICEYE είναι η μοναδική μεταξύ των operators της κατηγορίας της που παρέχει αυτήν την εξαιρετική ευελιξία. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε την τεχνολογία των δορυφόρων μας για να καινοτομούμε με νέα προϊόντα που βοηθούν τους πελάτες μας να παίρνουν απαντήσεις ταχύτερα και πιο αξιόπιστα, παρέχοντας ένα ισχυρό πλεονέκτημα πληροφόρησης.»

Η ICEYE κατέχει και λειτουργεί τον μεγαλύτερο αστερισμό δορυφόρων SAR στον κόσμο, παρέχοντας απεριόριστη παγκόσμια πρόσβαση και τις υψηλότερες συχνότητες επανεπισκέψεων στον κλάδο της. Οι δορυφόροι SAR της ICEYE παρέχουν ανάλυση εδάφους 25 cm, επιτρέποντας την ακριβή ανίχνευση αντικειμένων και την επίγνωση της κατάστασης σε όλες τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες φωτισμού. Μέχρι σήμερα, η ICEYE έχει εκτοξεύσει 54 δορυφόρους SAR σε τροχιά για χρήση από την ICEYE και τους πελάτες της. Η κυκλοφορία του προϊόντος Scan Wide καταδεικνύει τη συνεχή ηγετική θέση της ICEYE στην επέκταση των δυνατοτήτων απεικόνισης για αποστολές New Space.

