back to top
17.7 C
Athens
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ενισχύει την ψηφιακή της στρατηγική με νέο στέλεχος

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Στελέχη & Μετακινήσεις

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ανακοίνωσε την ένταξη του κ. Andres Sandoval Garzon στο δυναμικό της, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Chief Customer & Digital Officer.

Ο κ. Sandoval προέρχεται από την ισπανική ασφαλιστική εταιρεία Reale Seguros, όπου κατείχε ανώτατη διευθυντική θέση και διέθετε εκτεταμένη εμπειρία σε κρίσιμους τομείς, όπως η πελατοκεντρικότητα και η ψηφιακή στρατηγική. Η εμπειρία του αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της Υδρογείου, ενισχύοντας παράλληλα την προσήλωση της εταιρείας στην πελατοκεντρική προσέγγιση.

- Advertisement -

Σε ανακοίνωσή της, η Υδρόγειος Ασφαλιστική τον καλωσορίζει θερμά και του εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο του έργο, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της θέσης του για το μέλλον της εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών.

Με την ενίσχυση αυτή, η Υδρόγειος Ασφαλιστική συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους ασφαλισμένους της, εδραιώνοντας τη θέση της ως μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον ελληνικό ασφαλιστικό χώρο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η ισχύς της συλλογικότητας στο επίκεντρο του 1oυ Sofos Insurance Summit

Newsroom 3 -
Με το σύνθημα «Embrace Collaboration», το συνέδριο ανέδειξε για τη διαμεσολάβηση ένα μέλλον βασισμένο στην ανθρώπινη επαφή, χωρίς φόβο για την τεχνολογία
Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της στρατηγικής του Reale Group – Τι ειπώθηκε στην επίσκεψη του CEO στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

Newsroom 3 -
O ουσιαστικός διάλογος μεταξύ διοίκησης και στελεχών φέρεται να σηματοδοτεί νέα φάση συνεργασίας και ανάπτυξης
Διαβάστε περισσότερα

Τι δεν αλλάζει στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

Newsroom 3 -
Η Υδρόγειος θα παραμείνει η ασφαλιστική με το ανθρώπινο πρόσωπο, που επενδύει συνεχώς σε στελέχη και συνεργάτες, αξιοποιώντας στο έπακρον τις ευκαιρίες
Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα «Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι» αμβλύνει τις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

Newsroom 3 -
Το πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας καρκινοπαθών από την επαρχία επεκτείνεται με τη στήριξη της Υδρογείου Ασφαλιστικής και του Ιδρύματος Reale
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η ΕΑΕΕ παρουσίασε το νέο της website – Ένα ψηφιακό εργαλείο για τον κλάδο και το κοινό

Newsroom 3 -
Με τον ανασχεδιασμένο ιστότοπο η ΕΑΕΕ επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύει τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην καθημερινότητα
Διαβάστε περισσότερα

Το 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Newsroom 3 -
Κεντρικό θέμα του #famc25, οι προοπτικές και οι προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets - Μεταξύ των ομιλητών, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλ. Σαρρηγεωργίου
Διαβάστε περισσότερα

Η Syndea με «Synθεση επιτυχίας και υπεροχής» στη Βιέννη

Newsroom 3 -
Την πόλη των μεγάλων συνθετών επέλεξε η εταιρεία για να γιορτάσει τις επιτυχίες των συνεργατών της, στέλνοντας μήνυμα υπεροχής και αριστείας
Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Ασφαλιστική καταργεί πρόγραμμα με χρόνιες παθογένειες, αλλάζει τα δεδομένα στο αυτοκίνητο

Newsroom 3 -
Η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει να ανταποκριθεί με ευέλικτες λύσεις στις ανάγκες της αγοράς και να σταθμίσει το ύψος των προμηθειών
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Η ΕΑΕΕ παρουσίασε το νέο της website – Ένα ψηφιακό εργαλείο για τον κλάδο και το κοινό

Με τον ανασχεδιασμένο ιστότοπο η ΕΑΕΕ επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύει τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην καθημερινότητα
Εκδηλώσεις

Το 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Κεντρικό θέμα του #famc25, οι προοπτικές και οι προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets - Μεταξύ των ομιλητών, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλ. Σαρρηγεωργίου
Εκδηλώσεις

Η Syndea με «Synθεση επιτυχίας και υπεροχής» στη Βιέννη

Την πόλη των μεγάλων συνθετών επέλεξε η εταιρεία για να γιορτάσει τις επιτυχίες των συνεργατών της, στέλνοντας μήνυμα υπεροχής και αριστείας
Αυτοκίνητο

Η Εθνική Ασφαλιστική καταργεί πρόγραμμα με χρόνιες παθογένειες, αλλάζει τα δεδομένα στο αυτοκίνητο

Η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει να ανταποκριθεί με ευέλικτες λύσεις στις ανάγκες της αγοράς και να σταθμίσει το ύψος των προμηθειών
Editorial

Το μέλλον της διαμεσολάβησης περνά από την ΕΣΑΠΕ

Τι σηματοδοτεί η αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία της GAMA Global Hellas-Cyprus
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.