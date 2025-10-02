Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ενισχύει την ψηφιακή της στρατηγική με νέο στέλεχος

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ανακοίνωσε την ένταξη του κ. Andres Sandoval Garzon στο δυναμικό της, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Chief Customer & Digital Officer.

Ο κ. Sandoval προέρχεται από την ισπανική ασφαλιστική εταιρεία Reale Seguros, όπου κατείχε ανώτατη διευθυντική θέση και διέθετε εκτεταμένη εμπειρία σε κρίσιμους τομείς, όπως η πελατοκεντρικότητα και η ψηφιακή στρατηγική. Η εμπειρία του αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της Υδρογείου, ενισχύοντας παράλληλα την προσήλωση της εταιρείας στην πελατοκεντρική προσέγγιση.

Σε ανακοίνωσή της, η Υδρόγειος Ασφαλιστική τον καλωσορίζει θερμά και του εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο του έργο, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της θέσης του για το μέλλον της εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών.

Με την ενίσχυση αυτή, η Υδρόγειος Ασφαλιστική συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους ασφαλισμένους της, εδραιώνοντας τη θέση της ως μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον ελληνικό ασφαλιστικό χώρο.