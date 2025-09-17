Η VITAEL αναλαμβάνει την ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η VITAEL, εταιρεία με μακρόχρονη εμπειρία στην ανακαίνιση και κατασκευή σύνθετων επαγγελματικών υποδομών, προχωρά σε δύο νέα έργα-ορόσημα που επιβεβαιώνουν την τεχνική και κατασκευαστική της δυναμική.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πλήρης ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 6-8, στο κέντρο της Αθήνας. Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας περίπου 6.500 τ.μ., εκτείνεται σε υπόγειο και οκτώ υπέργειους ορόφους, καθώς και δώμα. Το έργο προβλέπει τη μετατροπή του σε σύγχρονο χώρο γραφείων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, κατηγορίας Α/Α+, με πιστοποιήσεις LEED (Gold) και WELL, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι εσωτερικοί χώροι θα αναδιαμορφωθούν με ανοικτά γραφεία, ζώνες ομαδικής και ατομικής εργασίας, σύγχρονες αίθουσες συναντήσεων, ενώ παράλληλα θα εκσυγχρονιστούν οι Η/Μ υποδομές και οι όψεις, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτιρίου.

- Advertisement -

Παράλληλα, η VITAEL αναλαμβάνει τη συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς για την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου ιδιωτικού σχολικού συγκροτήματος στην Παλλήνη, σε έκταση 53 στρεμμάτων.

Ο CEO της VITAEL Βασίλης Βλασερός σημείωσε: «Η ανάληψη αυτών των δύο έργων, που ενσωματώνουν υψηλή αρχιτεκτονική αξία και βιώσιμες πρακτικές, αναδεικνύει τη δέσμευσή μας στην παράδοση κατασκευών υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Η ανακαίνιση ενός ιστορικού κτιρίου στην καρδιά της Αθήνας και η δημιουργία ενός πρωτοποριακού σχολικού συγκροτήματος αποτελούν ορόσημα για τη στρατηγική μας και την προστιθέμενη αξία που προσφέρουμε στον χώρο των απαιτητικών κατασκευών».