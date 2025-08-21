Η Visa εστιάζεται στην κυβερνοασφάλεια και στις στρατηγικές πρόληψης για τους πελάτες

Η Visa δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους πελάτες της ώστε να αξιοποιήσουν την υψηλή εξειδίκευσή της στην κυβερνοασφάλεια, μέσα από το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και λύσεων διαχείρισης κινδύνου που διαθέτει.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Visa ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη λειτουργίας της παγκόσμιας υπηρεσίας Visa Cybersecurity Advisory Practice. Η νέα υπηρεσία θα παρέχει στους πελάτες της την ανάλυση του τοπίου κινδύνων στον κυβερνοχώρο, καθώς και πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αποτροπή αναδυόμενων απειλών στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, η εταιρεία διόρισε τον Jeremiah Dewey, ένα δοκιμασμένο στέλεχος σε θέματα κυβερνοασφάλειας, στη θέση του νέου παγκόσμιου επικεφαλής προϊόντων κυβερνοασφάλειας.

«Όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και την πρόληψη της απάτης, η προληπτική ανίχνευση και αντιμετώπιση είναι το κλειδί», δήλωσε ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα. «Οι πελάτες μας -οι οποίοι κυμαίνονται από μικρά καταστήματα έως μεγαλύτερες επιχειρήσεις- χρειάζονται ολοκληρωμένες λύσεις που μπορούν να προσαρμοστούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζουμε τον Jeremiah στην ομάδα μας, καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε καινοτόμες υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες κάθε μεγέθους να κατανοούν τους κινδύνους και να παραμείνουν ασφαλείς στον κυβερνοχώρο».

Η Visa έχει επενδύσει 12 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία πέντε χρόνια σε τεχνολογία και υποδομές, με έμφαση στην κυβερνοασφάλεια και την πρόληψη της απάτης. Σε παγκόσμια κλίμακα, οι πελάτες της, αρχίζουν ήδη να αξιοποιούν την τεχνογνωσία και τις λύσεις που προκύπτουν από αυτήν την επένδυση. Από τη νέα του θέση, ο κ. Dewey θα ηγηθεί της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου προϊόντων κυβερνοασφάλειας της Visa και της σύναψης στρατηγικών συνεργασιών, διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ο κ. Dewey διαθέτει εμπειρία άνω των δύο δεκαετιών στην ηγεσία υπηρεσιών ασφάλειας, αντιμετώπισης περιστατικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα και κυβερνητικούς οργανισμούς.

«Η κυβερνοασφάλεια δεν θεωρείται πλέον ως κέντρο κόστους, αλλά ως ζωτικό στοιχείο της στρατηγικής ανάπτυξης κάθε επιχείρησης» πρόσθεσε ο Ν. Πετράκης. «Συνδυάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη με την εμπειρία της συμβουλευτικής και αναλυτικής μας πρακτικής, συνεχίζουμε να παρέχουμε βελτιωμένες λύσεις που βοηθούν τους πελάτες μας να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον απειλών».

Η νέα, εξειδικευμένη υπηρεσία Cybersecurity Advisory Practice αξιοποιεί το παγκόσμιο δίκτυο Visa Consulting & Analytics (VCA), το οποίο αποτελείται από χιλιάδες συμβούλους, επιστήμονες δεδομένων και ειδικούς προϊόντων από όλο τον κόσμο. Το VCA προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να καθοδηγήσει τους πελάτες στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας Πληρωμών – Προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές κυβερνοασφάλειας για τις πληρωμές

– Προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές κυβερνοασφάλειας για τις πληρωμές Αξιολογήσεις Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας – Αξιολόγηση διαδικασιών για την παροχή βελτιωτικών προτάσεων

– Αξιολόγηση διαδικασιών για την παροχή βελτιωτικών προτάσεων Enumeration Defense – Εντοπισμός και αποκλεισμός επιθέσεων enumeration με αποκλειστική υποστήριξη

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του VCA να ενδυναμώσει τους πελάτες με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην κυβερνοασφάλεια, η υπηρεσία σχεδιάζει να λανσάρει πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η συλλογή πληροφοριών για απειλές και οι δοκιμές και αξιολογήσεις τρωτών σημείων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς το Visa Consulting & Analytics μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να προστατεύσουν το οικοσύστημα από την απάτη και να μετριάσουν τον κίνδυνο ή με τις υπηρεσίες Risk and Identity της Visa.

Πηγή: banks.com.gr