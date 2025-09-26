Η θετική πλευρά της εμμηνόπαυσης: Κι όμως, υπάρχει!

Από τον Δρα Θάνο Παράσχο, IVF Specialist, Consultant Obstetrician-Gynaecologist, Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης EmBIO

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, μαθαίνουμε πληροφορίες για την εμμηνόπαυση και πώς ακριβώς χρειάζεται να αγκαλιάσει αυτήν τη φάση της ζωής της κάθε γυναίκα, έτσι ώστε να συνεχίσει να απολαμβάνει το δυναμικό της.

Kαθώς αυξάνονται η ευαισθητοποίηση και η καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την εμμηνόπαυση, μειώνεται το στίγμα. Και χρησιμοποιώ τη λέξη «στίγμα», επειδή, πράγματι, στο παρελθόν, η κοινωνία μας αντιμετώπιζε την εμμηνόπαυση ως έναν δυσάρεστο σταθμό στη ζωή της γυναίκας και συχνά την έβαζε στην άκρη. Κι όλα αυτά ενώ γνωρίζαμε ότι η εμμηνόπαυση είναι μια φυσιολογική πορεία στη ζωή μιας γυναίκας, καθώς αυτή μεγαλώνει. Μια βασική και ποιοτική διαφορά σε σχέση με το τότε είναι ότι πλέον είμαστε πιο οργανωμένοι για το πώς θα βοηθήσουμε τις γυναίκες να υποδεχτούν αυτό το στάδιο της ζωής τους με τον καλύτερο τρόπο, ενδυναμώνοντας τη σωματική και την ψυχική τους υγεία.

Οι αλλαγές που έρχονται την περίοδο της προεμμηνόπαυσης, όπως ομίχλη εγκεφάλου, διαταραχές ύπνου, πόνος στις αρθρώσεις, συσσώρευση λίπους στην κοιλιά, εξάψεις, μπορεί να αναστατώνουν τις γυναίκες, οι οποίες συνειδητοποιούν ότι ο τρόπος που λειτουργεί το σώμα τους αλλάζει.

Σίγουρα δεν υποστηρίζω ότι μια γυναίκα στην εμμηνόπαυση χρειάζεται να νιώθει υπερβολική χαρά για την έλευσή της. Προτείνω όμως να επαναπροσδιορίσει την εμμηνόπαυση με ένα πιο θετικό και αισιόδοξο φως.

Περισσότερες πληροφορίες για καλύτερη μετάβαση

Μια γυναίκα, σήμερα, έχει πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και επιστημονικά δεδομένα από ποτέ, ενώ όλο και περισσότερες γυναίκες μοιράζονται τις εμπειρίες εμμηνόπαυσης μεταξύ τους, χωρίς να ντρέπονται, όπως παλιότερα. Οι πληροφορίες αυτές τις καθοδηγούν σε προσαρμογές και στην υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής για την καλύτερη μετάβαση και ενημέρωση σχετικά με τα ορμονικά και μη ορμονικά φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία των όποιων ενοχλητικών συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης και θεμάτων υγείας που μπορεί να προκύψουν, από την κολπική ξηρότητα μέχρι την οστεοπόρωση.

Αποχαιρετώντας την περίοδο…

Το γεγονός ότι η έμμηνος ρύση σταματά στη δεδομένη αυτή χρονική στιγμή στη ζωή της γυναίκας δεν συνεπάγεται μόνο αρνητικά.

