21.3 C
Athens
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Η θετική πλευρά της εμμηνόπαυσης: Κι όμως, υπάρχει!

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Από τον Δρα Θάνο Παράσχο, IVF Specialist, Consultant Obstetrician-Gynaecologist, Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης EmBIO

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, μαθαίνουμε πληροφορίες για την εμμηνόπαυση και πώς ακριβώς χρειάζεται να αγκαλιάσει αυτήν τη φάση της ζωής της κάθε γυναίκα, έτσι ώστε να συνεχίσει να απολαμβάνει το δυναμικό της.

- Advertisement -

Kαθώς αυξάνονται η ευαισθητοποίηση και η καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την εμμηνόπαυση, μειώνεται το στίγμα. Και χρησιμοποιώ τη λέξη «στίγμα», επειδή, πράγματι, στο παρελθόν, η κοινωνία μας αντιμετώπιζε την εμμηνόπαυση ως έναν δυσάρεστο σταθμό στη ζωή της γυναίκας και συχνά την έβαζε στην άκρη. Κι όλα αυτά ενώ γνωρίζαμε ότι η εμμηνόπαυση είναι μια φυσιολογική πορεία στη ζωή μιας γυναίκας, καθώς αυτή μεγαλώνει. Μια βασική και ποιοτική διαφορά σε σχέση με το τότε είναι ότι πλέον είμαστε πιο οργανωμένοι για το πώς θα βοηθήσουμε τις γυναίκες να υποδεχτούν αυτό το στάδιο της ζωής τους με τον καλύτερο τρόπο, ενδυναμώνοντας τη σωματική και την ψυχική τους υγεία.

Οι αλλαγές που έρχονται την περίοδο της προεμμηνόπαυσης, όπως ομίχλη εγκεφάλου, διαταραχές ύπνου, πόνος στις αρθρώσεις, συσσώρευση λίπους στην κοιλιά, εξάψεις, μπορεί να αναστατώνουν τις γυναίκες, οι οποίες συνειδητοποιούν ότι ο τρόπος που λειτουργεί το σώμα τους αλλάζει.

- Advertisement -

Σίγουρα δεν υποστηρίζω ότι μια γυναίκα στην εμμηνόπαυση χρειάζεται να νιώθει υπερβολική χαρά για την έλευσή της. Προτείνω όμως να επαναπροσδιορίσει την εμμηνόπαυση με ένα πιο θετικό και αισιόδοξο φως.

Περισσότερες πληροφορίες για καλύτερη μετάβαση

Μια γυναίκα, σήμερα, έχει πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και επιστημονικά δεδομένα από ποτέ, ενώ όλο και περισσότερες γυναίκες μοιράζονται τις εμπειρίες εμμηνόπαυσης μεταξύ τους, χωρίς να ντρέπονται, όπως παλιότερα. Οι πληροφορίες αυτές τις καθοδηγούν σε προσαρμογές και στην υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής για την καλύτερη μετάβαση και ενημέρωση σχετικά με τα ορμονικά και μη ορμονικά φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία των όποιων ενοχλητικών συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης και θεμάτων υγείας που μπορεί να προκύψουν, από την κολπική ξηρότητα μέχρι την οστεοπόρωση.

Αποχαιρετώντας την περίοδο…

Το γεγονός ότι η έμμηνος ρύση σταματά στη δεδομένη αυτή χρονική στιγμή στη ζωή της γυναίκας δεν συνεπάγεται μόνο αρνητικά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο περιοδικό Pharma PLUS Link ΕΔΩ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Το φθινόπωρο φέρνει γρίπη και ιώσεις

Newsroom 3 -
Τα συνηθέστερα συμπτώματα και οι κανόνες πρόληψης για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
Διαβάστε περισσότερα

Υψώνουμε διατροφική «ασπίδα»

Newsroom 3 -
Η κατάλληλη διατροφή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, ενόψει μιας υψηλής σε μολυσματικούς παράγοντες περιόδου
Διαβάστε περισσότερα

Back to school! Ομαλή προσαρμογή γονέων και παιδιών

Newsroom 3 -
Το δύσκολο έργο της οργάνωσης και του συντονισμού μετά τις διακοπές μπορούμε να το διευθετήσουμε ακολουθώντας κάποια βασικά βήματα
Διαβάστε περισσότερα

Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε: «Τι αντηλιακό να χρησιμοποιήσω ανάλογα με την επιδερμίδα μου»;

Newsroom -
  Από τη Μυρτώ Χιονά, Ιδιοκτήτρια Massaha Wellness, χώρου εναλλακτικών θεραπειών Οι ακτίνες UVA και UVB επηρεάζουν την επιδερμίδα μας καθημερινά, ανεξάρτητα από τον καιρό. Οι...
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Αλλαγή στο πρωτόκολλο ακούσιας νοσηλείας: Το ΕΚΑΒ αναλαμβάνει τις διακομιδές ψυχικά πασχόντων

Newsroom 3 -
Με σημαντική θεσμική παρέμβαση ενισχύεται η προστασία της αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων 
Διαβάστε περισσότερα

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη παρουσιάζει στον ΟΗΕ τα ελληνικά προγράμματα πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

Newsroom 3 -
Η ελληνική πρωτοβουλία χαρακτηρίστηκε ως μια από τις ελάχιστες ολοκληρωμένες πολιτικές πρόληψης σε παγκόσμιο επίπεδο
Διαβάστε περισσότερα

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

Newsroom 3 -
Οι προτάσεις και παρατηρήσεις θα μπορούν να κατατίθενται έως τις 8 Οκτωβρίου 2025
Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες Παιδίατροι: Επικίνδυνες οι δηλώσεις Trump – Ασφαλή τα εμβόλια και η παρακεταμόλη

Newsroom 3 -
«Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δεν αποτελούν απλώς επιστημονική ανακρίβεια, αλλά συνιστούν ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία» τονίζουν οι γιατροί
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Editorial

Το νέο Gov.gr Wallet και η ασφαλιστική αγορά: μια ψηφιακή ευκαιρία

Η στροφή του Δημοσίου σε μια πιο ενοποιημένη και φιλική εμπειρία έχει άμεσες συνέπειες για τον ιδιωτικό τομέα - ειδικά για την ασφαλιστική αγορά
Εκδηλώσεις

Η Groupama Ασφαλιστική φιλοξένησε τη συνεδρίαση του European Works Council στην Ελλάδα

Ο θεσμός ενημέρωσης και διαλόγου προάγει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για πάνω από 28.000 εργαζομένους
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο: Δέκα πρακτικοί τρόποι για σωστή διαχείριση απαιτήσεων

Η πρωτοβουλία της Coface αποτελεί οδηγό επιβίωσης αλλά και ανάπτυξης για τις ΜμΕ, που χρειάζονται σταθερές βάσεις για να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες
Τα Νέα της Αγοράς

ΕΚΤ: Μετρητά στο σπίτι για περίπτωση κρίσης

«Τα μετρητά παρέχουν ένα μαξιλάρι ασφαλείας για το σύστημα πληρωμών» τονίζουν οι συντάκτες της σχετικής έκθεσης
Υγεία

Αλλαγή στο πρωτόκολλο ακούσιας νοσηλείας: Το ΕΚΑΒ αναλαμβάνει τις διακομιδές ψυχικά πασχόντων

Με σημαντική θεσμική παρέμβαση ενισχύεται η προστασία της αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων 
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.