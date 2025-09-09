Η Θεατρική Ομάδα του ΣΥΑΕ ανεβάζει το «Σακάκι που βελάζει» του Στρατίεβ

Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ) επιστρέφει για τρίτη χρονιά, με τη νέα της παράσταση, παρουσιάζοντας το έργο «Το Σακάκι που Βελάζει» του Στ. Στρατίεβ. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και φέρνει στο προσκήνιο τη δημιουργικότητα και το ταλέντο των συναδέλφων από πολλές ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν σε περιορισμένο αριθμό, μόλις τέσσερις βραδιές, στο θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής (Αγίου Όρους 16, Μεταξουργείο, κοντά στο σταθμό μετρό Κεραμεικός), από Πέμπτη 25 έως Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025. Οι ώρες έναρξης είναι στις 20:30 για Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, ενώ την Κυριακή η παράσταση ξεκινά στις 19:30.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 10 ευρώ, με κράτηση θέσης που γίνεται αποκλειστικά μέσω e-mail στο syae@oase.gr, αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, αριθμό ατόμων και ημέρα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση. Η κατάθεση του αντιτίμου γίνεται στον λογαριασμό του ΣΥΑΕ στην Εθνική Τράπεζα, με παράλληλη ενημέρωση του Συλλόγου. Εναλλακτικά, η αγορά εισιτηρίου μπορεί να γίνει από τα γραφεία του ΣΥΑΕ, στη Βησσαρίωνος 9 & Σίνα (5ος όροφος), από τις 09:00 έως τις 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 3616572 (ώρες γραφείου) ή 6973 982919 με την κα Αλεξάνδρα Θεοδωρίδου.

Η διοίκηση του ΣΥΑΕ εκφράζει τη χαρά και την ανυπομονησία της για τη συμμετοχή του κοινού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης των δράσεων των εργαζομένων στον ασφαλιστικό κλάδο.