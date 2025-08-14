Η σύνεση φέρνει αυξημένη κερδοφορία για τη Swiss Re το α΄ εξάμηνο

Κερδοφορία ύψους 1,3 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η Swiss Re, με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη εξαμήνου να διαμορφωθούν στα 2,6 δισ. και ο δείκτης ROE στο 23,0%, έναντι 2,1 δισ. και 19,6% το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ο όμιλος αποδίδει την επίδοσή του στα υγιή περιθώρια κέρδους τόσο στον κλάδο περιουσίας όσο και στο κλάδο ζημιών, καθώς και στην υψηλότερη απόδοση επενδύσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Andreas Berger δήλωσε: «Ο Όμιλος πέτυχε ένα ισχυρό αποτέλεσμα το πρώτο εξάμηνο του 2025, υποστηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες μας κατά την αποκορύφωση των κινδύνων, ιδίως κατά το πρώτο τρίμηνο. Η απόδοση αντικατοπτρίζει τη σταθερή προσήλωσή μας στην ποιότητα της αξιολόγησης, στη σχολαστική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και σε μια συνετή επενδυτική στρατηγική».

Από την πλευρά του, ο οικονομικός διευθυντής Anders Malmström επισήμανε: «Η πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων του Ομίλου συνεχίζει να υποστηρίζει την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας. Είμαστε ικανοποιημένοι που τα υγιή περιθώρια κερδοφορίας των νέων συμβολαίων διατηρούνται και το 2025, παρά το πιο απαιτητικό περιβάλλον τιμολόγησης στους κλάδους περιουσίας και ατυχημάτων».

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Swiss Re.