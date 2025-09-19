back to top
Η Στέλλα Ζουλινάκη και ο Αντώνης Δουνδουλάκης φώτισαν την Ημέρα του Ασφαλιστή στο «Μελίνα»

Μια διαφορετική βραδιά έζησε ο ασφαλιστικός κόσμος την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025. Το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» πλημμύρισε από επαγγελματίες, χαμόγελα και έμπνευση, στην Ημέρα Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που διοργάνωσαν η Στέλλα Ζουλινάκη και ο Αντώνης Δουνδουλάκης.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Αντώνης Δουνδουλάκης, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και έδωσε τη σκυτάλη στον Λάμπρο Ρόδη, Διευθυντή Σύνταξης του «Insurance World», που είχε τον συντονισμό της βραδιάς.

Η συμμετοχή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και των θεσμικών του εκπροσώπων προσέδωσε κύρος και βαρύτητα στην εκδήλωση. Ο Πρόεδρος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τόνισε την ανάγκη ο κλάδος να θωρακιστεί με γνώση και συνέπεια, προκειμένου η ασφαλιστική διαμεσολάβηση να εκπληρώσει τον σκοπό της και να δυναμώσει τους διαμεσολαβητές. Συνεχάρη θερμά τους δύο οικοδεσπότες για την πρωτοβουλία τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και της καινοτομίας για το μέλλον του επαγγέλματος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Μαρία Δημητριάδη, Πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας και της δικτύωσης, ο Λάμπρος Αποστολιώτης, Πρόεδρος του ΠΣΑΣ, καθώς και ο Ηλίας Τσολάκης, Πρόεδρος του ΠΟΑΔ, μέσω γραπτού μηνύματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παναγιώτης Ξένος, Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος εξήρε το επιτραπέζιο παιχνίδι Safe Deal –ως εργαλείο εκπαίδευσης και διαχείρισης κινδύνων– αλλά και το βιβλίο «Αλφαβητάριο του Διαμεσολαβητή», χαρακτηρίζοντάς το πολύτιμο οδηγό για τους επαγγελματίες της αγοράς.

Στην πρώτη σειρά παρευρέθηκαν επίσης ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΕΑ Νίκος Γρεντζέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικών Πρακτόρων Χριστίνα Φυτέα, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΑΠΕ Σωτήρης Κουφογιώργος, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι του κλάδου.

Η εκδήλωση περιλάμβανε δύο πάνελ. Στο πρώτο, η ψυχοθεραπεύτρια Μαίρη Δήμου, ο Βλάσης Γαδ (Eurolife FFH) και ο Αντώνης Δουνδουλάκης μοιράστηκαν εμπειρίες και γνώσεις για τη σύνδεση της ασφάλισης με την ανθρώπινη ψυχολογία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δουνδουλάκης παρουσίασε το βιβλίο του «Το Αλφαβητάριο του Διαμεσολαβητή». Με λόγια απλά και ουσιαστικά, εξήγησε ότι η γνώση είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί η αξιοπιστία και η δύναμη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Στο δεύτερο πάνελ, η Στέλλα Ζουλινάκη καλωσόρισε το κοινό δηλώνοντας: «Δεν είμαστε διανομείς συμβολαίων, αλλά φύλακες ζωών». Παρουσίασε το Safe Deal, ένα εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι που γεννήθηκε μέσα από προσωπική δοκιμασία και σήμερα λειτουργεί ως εργαλείο μάθησης, διαλόγου και ασφαλιστικής αφύπνισης. Μαζί με τον πρωταθλητή ακοντισμού και συγγραφέα Νίκο Μιχαλόπουλο, παρουσίασαν το Safe Deal και τις καινοτόμες δημιουργίες τους, εμπλουτίζοντας το κοινό με τις εμπειρίες και τις ιδέες τους, προσφέροντας παράλληλα μικρές εκπλήξεις που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, ενώ στη συνέχεια οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να γνωρίσουν από κοντά το Safe Deal, απολαμβάνοντας cocktails σε μια ζεστή και συναδελφική ατμόσφαιρα.

Κλείνοντας, οι διοργανωτές Στέλλα Ζουλινάκη και Αντώνης Δουνδουλάκης τόνισαν: «Μια ιδέα, μια ομάδα, μια βραδιά γεμάτη καρδιά. Με τον Αντώνη μοιραστήκαμε ένα κοινό όραμα: να δημιουργήσουμε μια βραδιά που θα τιμά το επάγγελμά μας και τους ανθρώπους του. Και πιστεύουμε ότι το καταφέραμε! Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας, τους ξεχωριστούς ομιλητές μας και όσους στήριξαν με κάθε τρόπο αυτή την προσπάθεια. Κρατάμε τη δύναμη της ομάδας, την αξία της συναδελφικότητας και το χαμόγελο όσων ήταν εκεί. Γιατί όταν μοιράζεσαι το όραμα, το ταξίδι γίνεται πάντα πιο φωτεινό».

