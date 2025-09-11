32.4 C
Η State Farm δείχνει με χιούμορ και γνωστά ονόματα πως δεν είναι μια οποιαδήποτε ασφαλιστική

Η αμερικανική ασφαλιστική State Farm επιστρέφει με μια νέα διασκεδαστική καμπάνια, αυτή τη φορά συνδυάζοντας το χιούμορ με την ποπ μουσική και το αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Στο πρώτο σποτ, ο brand partner Patrick Mahomes, πασαδόρος των Kansas City Chiefs, συναντά την ποπ σταρ Meghan Trainor.

Η κεντρική ιδέα της καμπάνιας του δημιουργικού γραφείου The Marketing Arm αφορά τη σύγκριση ανάμεσα στην «απλή ασφάλιση» και στην «εμπειρία της State Farm». Εδώ η State Farm παρομοιάζεται με την εξειδικευμένη trainer Julie Frymyer της ομάδας, η οποία εμφανίζεται να φροντίζει τον Mahomes σαφώς καλύτερα από την Trainor, με την πιο… φλου αρτιστίκ προσέγγιση.

Και κάπως έτσι, ο Mahomes συνειδητοποιεί ότι «άλλο Trainor, κι άλλο trainer»:

Λίγους μήνες νωρίτερα, η State Farm είχε επιλέξει να ταυτιστεί με τον Batman, απέναντι στον Jason Bateman, πρωταγωνιστή, μεταξύ άλλων, του «Ozark», του -cult classic- «Arrested Development» και του «Teen Wolf Too».

 

