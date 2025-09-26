Η Ρουμανία αποτελεί μια «πραγματική ευκαιρία» για την Hellas Direct, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Καλημέρη, Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας, ο οποίος μίλησε σε εκτενή συνέντευξη στη ρουμανική «Revista PRIMM Asigurări & Pensii».

Όπως εξηγεί, η ασφαλιστική επεκτείνεται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με στόχο να φέρει πιο προσιτές, διαφανείς και αξιόπιστες λύσεις στους καταναλωτές. «Οι αγορές της περιοχής βρίσκονται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης και διαθέτουν ολοένα πιο σύγχρονη ψηφιακή υποδομή, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για αξιόπιστες ασφαλιστικές υπηρεσίες. Η Ρουμανία, ειδικά, μας φάνηκε μια αγορά με τεράστιες προοπτικές· δεν τη βλέπουμε απλώς ως άλλη μία χώρα, αλλά ως μακροπρόθεσμη επένδυση», τονίζει ο κ. Καλημέρης.

Σε σχέση με τις ώριμες αγορές του ευρωπαϊκού Νότου, όπου οι καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί με πλήρως ψηφιακές υπηρεσίες, οι πελάτες της Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους μεσίτες. Παρά τις διαφορές, η ανάγκη για διαφάνεια και εμπιστοσύνη παραμένει κοινός παρονομαστής. Η Hellas Direct δραστηριοποιείται στη Ρουμανία αποκλειστικά μέσω επιλεγμένων μεσιτών που καλύπτουν το 95% της αγοράς. Στόχος είναι να διατηρεί χαμηλά ασφάλιστρα χάρη στην αποδοτική ψηφιακή της πλατφόρμα, ενώ παράλληλα να προσφέρει ξεκάθαρους όρους και ταχεία αποζημίωση. «Η τιμή έχει σημασία, αλλά δεν είναι το παν», σημειώνει ο Εμπορικός Διευθυντής.

Η εταιρεία στοχεύει σε διψήφιο μερίδιο αγοράς στον κλάδο της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου (RCA) και σχεδιάζει στη συνέχεια να λανσάρει και άλλα προϊόντα, όπως CASCO, ασφάλιση κατοικίας και ευέλικτες επιλογές πληρωμής. «Θέλουμε να γίνουμε ο αξιόπιστος ψηφιακός συνεργάτης των Ρουμάνων οδηγών», υπογραμμίζει ο κ. Καλημέρης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα Safe Roads, που εφαρμόστηκε ήδη στην Ελλάδα με την ανακατασκευή 800 διαβάσεων πεζών και επεκτείνεται πλέον και στη Ρουμανία, σε πόλεις όπως Brașov, Târgu Jiu και Oradea. Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, η εταιρεία βελτιώνει τις διαβάσεις γύρω από σχολεία, συμβάλλοντας στην πρόληψη ατυχημάτων. «Οι ασφαλίσεις δεν πρέπει να περιορίζονται στην αποζημίωση, αλλά να βοηθούν και στην πρόληψη των κινδύνων. Οι ασφάλειες είναι η δουλειά μας, αλλά η ασφάλεια είναι η αποστολή μας», κατέληξε.

Πηγή: Revista PRIMM Asigurări & Pensii, 18.09.2025