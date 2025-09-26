back to top
25.1 C
Athens
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Η Ρουμανία αποτελεί μια «πραγματική ευκαιρία» για την Hellas Direct

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Διεθνείς Ειδήσεις

Η Ρουμανία αποτελεί μια «πραγματική ευκαιρία» για την Hellas Direct, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Καλημέρη, Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας, ο οποίος μίλησε σε εκτενή συνέντευξη στη ρουμανική «Revista PRIMM Asigurări & Pensii».

Όπως εξηγεί, η ασφαλιστική επεκτείνεται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με στόχο να φέρει πιο προσιτές, διαφανείς και αξιόπιστες λύσεις στους καταναλωτές. «Οι αγορές της περιοχής βρίσκονται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης και διαθέτουν ολοένα πιο σύγχρονη ψηφιακή υποδομή, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για αξιόπιστες ασφαλιστικές υπηρεσίες. Η Ρουμανία, ειδικά, μας φάνηκε μια αγορά με τεράστιες προοπτικές· δεν τη βλέπουμε απλώς ως άλλη μία χώρα, αλλά ως μακροπρόθεσμη επένδυση», τονίζει ο κ. Καλημέρης.

- Advertisement -

Σε σχέση με τις ώριμες αγορές του ευρωπαϊκού Νότου, όπου οι καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί με πλήρως ψηφιακές υπηρεσίες, οι πελάτες της Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους μεσίτες. Παρά τις διαφορές, η ανάγκη για διαφάνεια και εμπιστοσύνη παραμένει κοινός παρονομαστής. Η Hellas Direct δραστηριοποιείται στη Ρουμανία αποκλειστικά μέσω επιλεγμένων μεσιτών που καλύπτουν το 95% της αγοράς. Στόχος είναι να διατηρεί χαμηλά ασφάλιστρα χάρη στην αποδοτική ψηφιακή της πλατφόρμα, ενώ παράλληλα να προσφέρει ξεκάθαρους όρους και ταχεία αποζημίωση. «Η τιμή έχει σημασία, αλλά δεν είναι το παν», σημειώνει ο Εμπορικός Διευθυντής.

Η εταιρεία στοχεύει σε διψήφιο μερίδιο αγοράς στον κλάδο της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου (RCA) και σχεδιάζει στη συνέχεια να λανσάρει και άλλα προϊόντα, όπως CASCO, ασφάλιση κατοικίας και ευέλικτες επιλογές πληρωμής. «Θέλουμε να γίνουμε ο αξιόπιστος ψηφιακός συνεργάτης των Ρουμάνων οδηγών», υπογραμμίζει ο κ. Καλημέρης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα Safe Roads, που εφαρμόστηκε ήδη στην Ελλάδα με την ανακατασκευή 800 διαβάσεων πεζών και επεκτείνεται πλέον και στη Ρουμανία, σε πόλεις όπως Brașov, Târgu Jiu και Oradea. Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, η εταιρεία βελτιώνει τις διαβάσεις γύρω από σχολεία, συμβάλλοντας στην πρόληψη ατυχημάτων. «Οι ασφαλίσεις δεν πρέπει να περιορίζονται στην αποζημίωση, αλλά να βοηθούν και στην πρόληψη των κινδύνων. Οι ασφάλειες είναι η δουλειά μας, αλλά η ασφάλεια είναι η αποστολή μας», κατέληξε.

- Advertisement -

Πηγή: Revista PRIMM Asigurări & Pensii, 18.09.2025

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η ισχύς της συλλογικότητας στο επίκεντρο του 1oυ Sofos Insurance Summit

Newsroom 3 -
Με το σύνθημα «Embrace Collaboration», το συνέδριο ανέδειξε για τη διαμεσολάβηση ένα μέλλον βασισμένο στην ανθρώπινη επαφή, χωρίς φόβο για την τεχνολογία
Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά σήμερα το τριήμερο ασφαλιστικό συνέδριο της Sofos Insurance Agency στη Λίμνη Πλαστήρα

Newsroom 3 -
Το συνέδριο θα διαρκέσει έως τις 14 Σεπτεμβρίου και φιλοδοξεί να αναδείξει τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις καινοτομίες στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Διαβάστε περισσότερα

Hellas Direct: Ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου με όφελος έως 40% και άμεση εξυπηρέτηση

Newsroom 3 -
Με κεντρικό μήνυμα «Εδώ είμαστε!», η Hellas Direct επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ποιότητα υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των πελατών της
Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων: Μία ανάγκη που πολλοί αγνοούν!

Newsroom 3 -
Αν και προαιρετική, η πρακτική έχει αποδειχθεί κρίσιμη για την προστασία ιδιοκτητών και ενοίκων - Τα ειδικά προγράμματα ανά εταιρεία
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΣΕΜΑ: Στην τελική ευθεία η ετήσια εκδήλωση στο Ble Pavillon – Χορηγός επικοινωνίας το INSURANCE WORLD

Newsroom 3 -
Η μεγάλη εκδήλωση του ΣΕΜΑ, στις 2 Οκτωβρίου, προμηνύεται ως το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση - Βίντεο
Διαβάστε περισσότερα

Νέα εποχή στη συνεργασία ΠΟΑΔ και Συλλόγου Ελλήνων Πραγματογνωμόνων

Newsroom 3 -
Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει κοινές δράσεις για πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών
Διαβάστε περισσότερα

Οι συνεργάτες του ΠΑΡΟΝ συμμετείχαν στο διεθνές πρόγραμμα Σπουδών «AI & Technology Architect in Risk Management and Financial Planning» του IFAAcademy.

Newsroom 3 -
Χ. Φυτέα: «Εξελίσσουμε συνεχώς τους συνεργάτες μας, ώστε να πρωταγωνιστούν στην ψηφιακή εποχή και να προσφέρουν υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά»
Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με ασφαλιστές και επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Newsroom 3 -
Ο πρωθυπουργός μίλησε για τις οικονομικές προοπτικές, τα μεταρρυθμιστικά σχέδια και την επίτευξη στόχων σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Διαμεσολάβηση

ΣΕΜΑ: Στην τελική ευθεία η ετήσια εκδήλωση στο Ble Pavillon – Χορηγός επικοινωνίας το INSURANCE WORLD

Η μεγάλη εκδήλωση του ΣΕΜΑ, στις 2 Οκτωβρίου, προμηνύεται ως το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση - Βίντεο
Υγεία

Ιδιώτες εργαστηριακοί ιατροί προς τον Πρωθυπουργό: «Oικονομικό και επαγγελματικό ολοκαύτωμα»

Οι ιατροί καταγγέλλουν ολοένα διογκούμενα χρέη εξαιτίας τακτικών του ΕΟΠΥΥ
Θεσμικοί φορείς

Νέα εποχή στη συνεργασία ΠΟΑΔ και Συλλόγου Ελλήνων Πραγματογνωμόνων

Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει κοινές δράσεις για πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Οι συνεργάτες του ΠΑΡΟΝ συμμετείχαν στο διεθνές πρόγραμμα Σπουδών «AI & Technology Architect in Risk Management and Financial Planning» του IFAAcademy.

Χ. Φυτέα: «Εξελίσσουμε συνεχώς τους συνεργάτες μας, ώστε να πρωταγωνιστούν στην ψηφιακή εποχή και να προσφέρουν υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά»
Επικαιρότητα

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με ασφαλιστές και επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τις οικονομικές προοπτικές, τα μεταρρυθμιστικά σχέδια και την επίτευξη στόχων σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.