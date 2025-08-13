back to top
28 C
Athens
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Η πρόληψη σώζει ζωές – Επείγουσες οδηγίες της ΕΑΕΕ για την αντιπυρική περίοδο

Newsroom 3

Θεσμικοί φορείς

Καθώς η αντιπυρική περίοδος του 2025 βρίσκεται στο πιο κρίσιμο στάδιο, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) επαναλαμβάνει την ανάγκη για εγρήγορση και τήρηση των επίσημων οδηγιών σε περίπτωση προσέγγισης πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή.

Συγκεκριμένα, αν μια φωτιά πλησιάσει το σπίτι σας και δεν έχετε απομακρυνθεί, παραμείνετε ψύχραιμοι και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

EAEE fire campaign

Η ΕΑΕΕ υπογραμμίζει ότι η πρόληψη παραμένει η καλύτερη προστασία:

  • Φροντίζουμε για τον καθαρισμό των οικοπέδων
  • Διατηρούμε προσβάσιμες τις διόδους διαφυγής
  • Διαθέτουμε σχέδιο εκκένωσης και μέσα πυρόσβεσης

«Ας προστατεύσουμε τα δάση, τα σπίτια και τις ζωές όλων μας», τονίζει η Ένωση, καλώντας τους πολίτες να ενημερώνονται έγκαιρα και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

