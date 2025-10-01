back to top
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

Η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία καλεί σε κοινή δράση για να καλυφθούν τα κενά προστασίας

Μια νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων (GFIA) αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κενών στην ασφαλιστική προστασία διεθνώς.

Η έκθεση με τίτλο «Δρόμοι προς την προστασία: από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες της ασφαλισιμότητας» δείχνει ότι, παρά τη σημαντική καινοτομία, τις επενδύσεις και τις προσπάθειες του κλάδου, πολλά άτομα, επιχειρήσεις και κοινότητες παραμένουν χωρίς επαρκή κάλυψη. Αυτά τα «κενά προστασίας» αφήνουν τις κοινωνίες εκτεθειμένες σε αυξανόμενους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών καταστροφών, των κυβερνοαπειλών, της δημογραφικής αλλαγής και της οικονομικής αστάθειας.

Ο πρόεδρος της GFIA Stephen Frank δήλωσε: «Η ασφάλιση είναι θεμελιώδης για την οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική ευημερία ανά τον κόσμο. Αυτό απαιτεί από τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον κλάδο να ενωθούν και να συνεργαστούν. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα προστασίας συνεργαζόμενοι στενά για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες που επιτρέπουν την καινοτομία και διασφαλίζουν ότι η κάλυψη παραμένει προσιτή και διαθέσιμη».

Η έκθεση διατυπώνει συγκεκριμένες συστάσεις, στο πλαίσιο των «4 Α’s»:

  • Ενημέρωση (Awareness): ισχυρότερες εκστρατείες χρηματοοικονομικής παιδείας και δημόσιας εκπαίδευσης.
  • Προσβασιμότητα (Accessibility): κατάλληλους και αναλογικούς κανονισμούς, και ψηφιακά εργαλεία για επέκταση της εμβέλειας.
  • Προσιτή τιμή (Affordability): ανοιχτές αγορές αντασφάλισης, τιμολόγηση βάσει κινδύνου και στοχευμένα κίνητρα.
  • Διαθεσιμότητα (Availability): επενδύσεις σε ανθεκτικές υποδομές και αποτελεσματικές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η αντιμετώπιση των παγκόσμιων κενών προστασίας απαιτεί συνεργασία μεταξύ ασφαλιστών, κυβερνήσεων, ρυθμιστικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, επισημαίνει η GFIA. Με την ενίσχυση της ευελιξίας, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την προώθηση έξυπνων πλαισίων πολιτικής, η ασφάλιση μπορεί να συνεχίσει να εκπληρώνει τον υποστηρικτικό της ρόλο στη διασφάλιση της οικονομικής ασφάλειας και στην προώθηση της ανθεκτικότητας παγκοσμίως.

Η GFIA τονίζει ότι ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες προσαρμόζονται και καινοτομούν, δεν μπορούν να καλύψουν τα κενά προστασίας μόνες τους. Η έκθεση υποστηρίζει ότι η δημιουργία του κατάλληλου πολιτικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να τιμολογούν με ακρίβεια τους κινδύνους, να διανέμουν αποτελεσματικά τα προϊόντα τους και να συμβάλλουν στην υποστήριξη της ανθεκτικότητας. Παρουσιάζει επίσης παραδείγματα πρωτοβουλιών του κλάδου που έχουν συμβάλει επιτυχώς στη μείωση των κενών προστασίας.

Διαβάστε την πλήρη έκθεση της GFIA: GFIA 2025 report – Pathways to protection from challenges to opportunities in insurability

