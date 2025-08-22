back to top
34.7 C
Athens
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Η Ορίζων Ασφαλιστική φροντίζει τις επιχειρήσεις και το καλοκαίρι

Newsroom 3

Λοιποί κλάδοι

Και ενώ πολλοί βρίσκονται ακόμα σε καλοκαιρινές διακοπές, η Ορίζων Ασφαλιστική υπενθυμίζει ότι η ασφάλιση των επιχειρήσεων δεν σταματά ούτε το καλοκαίρι. Η εταιρεία, με πάνω από 60 χρόνια παρουσίας στον ασφαλιστικό χώρο, συνεχίζει να στηρίζει επαγγελματίες που εργάζονται αδιάκοπα για να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Η Ορίζων Ασφαλιστική προτείνει στους επιχειρηματίες να ασφαλίσουν την επιχείρησή τους με το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης, ώστε να προστατευτούν από ξαφνικά και απρόοπτα γεγονότα. Στόχος είναι οι επιχειρηματίες να μπορούν να προσφέρουν τον καλύτερό τους εαυτό καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, χωρίς ανησυχίες για πιθανές ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καθημερινή τους λειτουργία.

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης της Ορίζων Ασφαλιστικής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, προσφέροντας στους επαγγελματίες τη σιγουριά και την ασφάλεια που χρειάζονται για να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

Με το σύνθημα #ΜαζίΑσφαλώς, η Ορίζων Ασφαλιστική επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στέκεται δίπλα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, προσφέροντας ασφάλεια και ηρεμία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

