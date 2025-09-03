30.6 C
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025

Η οικονομική παιδεία των νέων: επένδυση για το μέλλον της ασφαλιστικής συνείδησης

Στην εποχή μας, η γνώση γύρω από την οικονομία δεν αποτελεί πια προνόμιο, αλλά αναγκαία δεξιότητα για κάθε πολίτη. Ιδιαίτερα για τους εφήβους, η κατανόηση εννοιών όπως η αποταμίευση, η επένδυση και η διαχείριση χρημάτων δεν αφορά μόνο την προσωπική τους ευημερία, αλλά και την ικανότητά τους να συμμετέχουν υπεύθυνα στην κοινωνία και την αγορά.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, σε πρόσφατη ημερίδα για εκπαιδευτικούς με θέμα «Χρήμα: Αποταμίευση – Επένδυση – Οικονομική Ανάπτυξη», επισήμανε:

«Είναι προνόμιο και καθήκον μας να εξοπλίσουμε τα παιδιά μας με τις γνώσεις και τον τρόπο σκέψης που θα τους επιτρέψουν να παίρνουν συνειδητές, ρεαλιστικές και υπεύθυνες οικονομικές αποφάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, προάγουν όχι μόνο τη μακροπρόθεσμη ευημερία τους, αλλά και τη συλλογική ασφάλεια και ανάπτυξη».

Για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, αυτή η προοπτική έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν ασχολούνται μόνο με το παρόν – οι αποφάσεις των νέων σχετικά με την αποταμίευση, την επένδυση και τη διαχείριση κινδύνων καθορίζουν το μέλλον της αγοράς. Έφηβοι που κατανοούν την αξία της πρόνοιας και της οικονομικής διαχείρισης γίνονται ενήλικες που εκτιμούν τη σημασία της ασφάλισης, της πρόληψης και της προστασίας των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η εκπαίδευση στα οικονομικά δεν είναι απλώς μάθημα αριθμών και κεφαλαίων· είναι επένδυση στην κατανόηση των κινδύνων, της υπευθυνότητας και της προνοητικότητας. Και για την ασφαλιστική αγορά, η επένδυση αυτή σε γνώση σήμερα σημαίνει σταθερότητα, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη αύριο.

Η πρόκληση για την Ελλάδα είναι διπλή: να ενσωματώσουμε την οικονομική παιδεία στα σχολεία και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ασφαλιστικής συνείδησης που θα στηρίζει το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία. Μόνο έτσι οι νέοι θα γίνουν ενεργοί πολίτες, ικανοί να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις και να αξιοποιούν πλήρως τα εργαλεία που προσφέρει η ασφαλιστική αγορά για τη δική τους προστασία και ευημερία.

