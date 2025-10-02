Η ΟΑΣΕ ζητά άμεση διασφάλιση των ανθρωπιστικών αποστολών στη Γάζα

Η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας (ΟΑΣΕ) εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη τραγωδία στη Γάζα και τη γενοκτονία των αμάχων Παλαιστίνιων, καταδικάζοντας απερίφραστα την ισραηλινή επίθεση κατά της νηοπομπής «Global Sumud Flotilla», που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.

Στην ανακοίνωσή της επιπλέον αναφέρει:

Θεωρούμε αυτή την ενέργεια ως τμήμα μιας ευρύτερης και σοβαρότατης κατάστασης που, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, εμπεριέχει τον κίνδυνο γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού.

Η επίθεση αυτή, πέρα από κάθε νόμιμο πλαίσιο, αποτελεί μια απάνθρωπη πράξη και επίθεση κατά της ανθρωπότητας, εντείνοντας την ήδη δραματική κατάσταση που βιώνει ο άμαχος πληθυσμός.

Δηλώνουμε τη στήριξή μας για την υπεράσπιση του «Global Sumud Flotilla» και ζητούμε την άμεση διασφάλιση της ασφάλειας των ανθρωπιστικών αποστολών, καθώς και την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των αμάχων.

Η ΟΑΣΕ καταδικάζει τη βία, τον αποκλεισμό και την γενοκτονική πολιτική, στηρίζοντας την παροχή βοήθειας και απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των μελών της Ελληνικής αποστολής.