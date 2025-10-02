back to top
21.2 C
Athens
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

Η ΟΑΣΕ ζητά άμεση διασφάλιση των ανθρωπιστικών αποστολών στη Γάζα

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

OASE logoΗ Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας (ΟΑΣΕ) εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη τραγωδία στη Γάζα και τη γενοκτονία των αμάχων Παλαιστίνιων, καταδικάζοντας απερίφραστα την ισραηλινή επίθεση κατά της νηοπομπής «Global Sumud Flotilla», που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.

Στην ανακοίνωσή της επιπλέον αναφέρει:

- Advertisement -

Θεωρούμε αυτή την ενέργεια ως τμήμα μιας ευρύτερης και σοβαρότατης κατάστασης που, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, εμπεριέχει τον κίνδυνο γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού.

Η επίθεση αυτή, πέρα από κάθε νόμιμο πλαίσιο, αποτελεί μια απάνθρωπη πράξη και επίθεση κατά της ανθρωπότητας, εντείνοντας την ήδη δραματική κατάσταση που βιώνει ο άμαχος πληθυσμός.

- Advertisement -

Δηλώνουμε τη στήριξή μας για την υπεράσπιση του «Global Sumud Flotilla» και ζητούμε την άμεση διασφάλιση της ασφάλειας των ανθρωπιστικών αποστολών, καθώς και την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των αμάχων.

Η ΟΑΣΕ καταδικάζει τη βία, τον αποκλεισμό και την γενοκτονική πολιτική, στηρίζοντας την παροχή βοήθειας και απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των μελών της Ελληνικής αποστολής.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η ΟΑΣΕ συμμετέχει στη Γενική Απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Newsroom 3 -
Η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος καλεί σε συγκέντρωση στις 11.00 π.μ. στην πλατεία Κοραή
Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΕ και Σύλλογος Εργαζομένων ERGO συζήτησαν για την κλαδική ΣΣΕ και τις αλλαγές στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Newsroom 3 -
Η νέα κλαδική σύμβαση συμβάλλει στην αύξηση μισθών και συντάξεων - Τομή στην επικουρική ασφάλιση οι ατομικοί λογαριασμοί
Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΑΕ και Εκπαιδευτικός Όμιλος COORDINATORS προσφέρουν υποτροφίες σπουδών στα μέλη τους

Newsroom 3 -
Ένα έτος δωρεάν δίδακτρα στο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών της ΙΣΑΕΚ για μέλη του ΣΥΑΕ, συλλόγων της ΟΑΣΕ και μέλη των οικογενειών τους
Διαβάστε περισσότερα

Να αποσυρθεί ο Νόμος Κεραμέως ζητά η ΟΑΣΕ

Newsroom 3 -
Η ομοσπονδία διεκδικεί την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων, καθώς και της μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΤτΕ: Νέα μέτρα κατά της Dallbogg από τη βουλγαρική εποπτική αρχή

Newsroom 3 -
Τα μέτρα φορούν απαγόρευση έκδοσης / ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους
Διαβάστε περισσότερα

Στ. Αστερίου, Karavias: 4 νέες τάσεις στις πιστώσεις και εγγυήσεις

Newsroom 3 -
Παρά την αύξηση που παρατηρείται στους δύο κλάδους, τα μεγέθη δεν θεωρούνται ικανοποιητικά για τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς
Διαβάστε περισσότερα

Η Eurolife FFH στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός το 3ο Cycladic Kids Festival του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Newsroom 3 -
Η εταιρεία προσκάλεσε τα παιδιά να λάβουν μέρος στο εργαστήριο μεταξοτυπίας και να δημιουργήσουν με θέμα: «Αξία έχει… να προστατεύουμε όσα αγαπάμε!»
Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΟΤΗΤΑ συναντήθηκε με τον Κ. Σκρέκα για παρεμβάσεις στο Εργασιακό Νομοσχέδιο

Newsroom 3 -
Ειδική αναφορά έγινε σε κλάδους με σοβαρά προβλήματα, όπως οι ΟΣΥ, Τράπεζες, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΣΤΑΣΥ, Ασφαλιστικές Εταιρείες και Security
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

ΤτΕ: Νέα μέτρα κατά της Dallbogg από τη βουλγαρική εποπτική αρχή

Τα μέτρα φορούν απαγόρευση έκδοσης / ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους
Cyber

Mind The Hack: Άντλησε 2,8 εκατ. ευρώ με στρατηγικό επενδυτή τον όμιλο Deep Capital

Η επένδυση αναμένεται να επιταχύνει τη μετατροπή της κυβερνοασφάλειας σε συνεχή, αυτοματοποιημένη και AI-powered υπηρεσία
Υγεία

Διπλάσιος κίνδυνος για long COVID σε παιδιά μετά από δεύτερη λοίμωξη: Τι δείχνει η νέα μελέτη του NIH

Τα αποτελέσματα της μελέτης έρχονται σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η COVID-19 είναι «ήπια» στα παιδιά
Υγεία

Διαφωνίες της ΕΕΠΕ στο νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία: Ζητήματα αμοιβών, συνταγογράφησης και ευθύνης

Η Ένωση μεταξύ άλλων ζητά η αμοιβή παθολόγου να μην ενσωματώνεται στις συμβάσεις ΕΟΠΥΥ, αλλά να καθορίζεται όπως στις συμφωνίες με ασφαλιστικές
Πρόσωπα

Στ. Αστερίου, Karavias: 4 νέες τάσεις στις πιστώσεις και εγγυήσεις

Παρά την αύξηση που παρατηρείται στους δύο κλάδους, τα μεγέθη δεν θεωρούνται ικανοποιητικά για τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.