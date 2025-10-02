Η Mega Brokers στο πλευρό της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Η MegaBrokers συμμετείχε ενεργά και φέτος στην εκδήλωση Greece Race for the Cure®, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, προάγοντας τη σημασία της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Η εταιρεία τόνισε πως η συμμετοχή της δεν αποτελεί μόνο τιμή, αλλά και δέσμευση να συνεχίσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γνωριμία με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, στοιχεία που μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στη ζωή των γυναικών.

Με τη συμμετοχή της, η MegaBrokers αναδεικνύει ότι η κοινή προσπάθεια και η κοινωνική υπευθυνότητα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.