Η Καινοτομία στις θεραπείες και στην ιατρική τεχνολογία θα δώσει λύσεις σε άλυτα θεραπευτικά πεδία

Εκδηλώσεις

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 24ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld με τίτλο «A New Era in Healthcare – Driving the Change» που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας, έκανε λόγο για δυναμική παρουσία και αναγνώριση του συνεδρίου εν μέρους της αγοράς. Όπως είπε χαρακτηριστικά «Πρόκειται για ένα ταξίδι 25 ετών που δημιουργήθηκε με κοινή εργασία για ανταλλαγή απόψεων, εξεύρεση λύσεων και ανάλυση προβλημάτων στον τομέα της Υγείας».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Σαρακάκης, καλωσόρισε τον κόσμο του συνεδρίου ηλεκτρονικά επισημαίνοντας ότι καλούμαστε να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις στο άμεσο μέλλον ώστε να καθορίσουμε την βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας για τις μελλοντικές γενιές αγκαλιάζοντας τις νέες τεχνολογίες και τα νέα καινοτόμα φάρμακα που θα δώσουν λύσεις σε σοβαρά προβλήματα.

«Η χώρα μας μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε ένα κόμβο νέων τεχνολογιών. Η Ελλάδα πρέπει να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες» τόνισε κλείνοντας.

Το 16th Pharma & Health Conference στις 7 Οκτωβρίου έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα: «Το ΕΣΥ αλλάζει;»

Newsroom 3 -
Με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων, επιστημόνων, συλλόγων ασθενών και στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου
Νέα ψηφιακή εποχή στην υγεία: 3 απλά βήματα για ραντεβού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Newsroom 3 -
Για πρωτοφανή ανταπόκριση στη νέα ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης «1566» κάνει λόγο το Υπουργείο Υγείας - Aπό τις 3 Οκτωβρίου και μηχανισμός callback
ΠΟΕΔΗΝ για τους νέους Oργανισμούς των νοσοκομείων: Ανάπτυξη ή υποβάθμιση του ΕΣΥ

Newsroom 3 -
Η υποβάθμιση της περιφέρειας και οι επιπτώσεις στην υγειονομική ασφάλεια
Η ΠΑΡΟΝ φέρνει τον «Πελάτη του Μέλλοντος» στο σήμερα – Καινοτόμο σεμινάριο για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου με δράση και ΤΝ

Newsroom 3 -
Σύμφωνα με τη Χ. Φυτέα, το νέο σεμινάριο φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στην παραδοσιακή ασφάλιση και στις μελλοντικές προοπτικές
Τελευταία μέρα συμμετοχής στον διαγωνισμό της Euroins – Οι 3 νικητές θα γίνουν… συνοδηγοί του Θ. Χαλκιά

Newsroom 3 -
Η Euroins βάζει τους τυχερούς στο δεξί bucket του Renault Clio Rally3 του οδηγού αγώνων για μια μοναδική εμπειρία αδρεναλίνης
Athens Riviera Summit 2025: Iδιαίτερη επιτυχία και υψηλές παρουσίες

Newsroom 3 -
Tην επίσημη έναρξη της Συνόδου, που λαμβάνει χώρα στα Αστέρια Γλυφάδας το τριήμερο 1-3 Οκτωβρίου, κήρυξε ο υπουργός Ανάπτυξης
Ο ΣΕΜΑ συγκέντρωσε την ασφαλιστική αγορά στην ετήσια εκδήλωσή του – Κ. Αλφιέρης: «Ενώνουμε δυνάμεις, μοιραζόμαστε αξίες, κοιτάζουμε μπροστά»

Newsroom 3 -
Η βραδιά αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για networking, ανταλλαγή απόψεων και σύσφιξη σχέσεων στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Η Φιλίππα Μιχάλη αναδεικνύει τη σημασία της ευζωίας στο TEDxAthens

Newsroom 3 -
Η μακροζωία δεν αφορά μόνο την αύξηση των ετών, τόνισε η Πρόεδρος και CEO της NN Hellas, αλλά χρειάζεται ποιότητα και σκοπό
H BlueByte διαψεύδει τις φήμες εξαγοράς της

Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία ασφαλιστικού λογισμικού διαψεύδει τις φήμες περί πώλησής της σε επιχειρηματία του ασφαλιστικού χώρου
Επίσημος Χορηγός της ΚΑΕ Περιστέρι η Extra Assistance

Κοινό όραμα, η προαγωγή του αθλητισμού και η ανάδειξη των αξιών της ομαδικότητας και της αλληλοϋποστήριξης
