Η Καινοτομία στις θεραπείες και στην ιατρική τεχνολογία θα δώσει λύσεις σε άλυτα θεραπευτικά πεδία

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 24ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld με τίτλο «A New Era in Healthcare – Driving the Change» που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας, έκανε λόγο για δυναμική παρουσία και αναγνώριση του συνεδρίου εν μέρους της αγοράς. Όπως είπε χαρακτηριστικά «Πρόκειται για ένα ταξίδι 25 ετών που δημιουργήθηκε με κοινή εργασία για ανταλλαγή απόψεων, εξεύρεση λύσεων και ανάλυση προβλημάτων στον τομέα της Υγείας».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Σαρακάκης, καλωσόρισε τον κόσμο του συνεδρίου ηλεκτρονικά επισημαίνοντας ότι καλούμαστε να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις στο άμεσο μέλλον ώστε να καθορίσουμε την βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας για τις μελλοντικές γενιές αγκαλιάζοντας τις νέες τεχνολογίες και τα νέα καινοτόμα φάρμακα που θα δώσουν λύσεις σε σοβαρά προβλήματα.

«Η χώρα μας μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε ένα κόμβο νέων τεχνολογιών. Η Ελλάδα πρέπει να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες» τόνισε κλείνοντας.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr