Η Insurance Europe απαντά για τις επικουρικές συντάξεις

Διεθνείς Ειδήσεις

Η Insurance Europe δημοσίευσε την απάντησή της στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις, τονίζοντας ότι τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι πρακτικά και ευέλικτα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ποικιλομορφία των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Η απάντηση υπογραμμίζει ότι τα συστήματα παρακολούθησης συντάξεων, οι πίνακες ελέγχου και η αυτόματη εγγραφή μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο υποβοηθώντας τους Ευρωπαίους στον συνταξιοδοτικό τους προγραμματισμό. Οι οδηγίες της ΕΕ μπορούν να παράσχουν χρήσιμη υποστήριξη στις χώρες που αναπτύσσουν αυτά τα εργαλεία, ενώ, σε αγορές όπου υπάρχουν ήδη τέτοιες προσεγγίσεις, θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις σε τοπικό επίπεδο, ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη πλαισίων που ήδη λειτουργούν καλά.

Όσον αφορά το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP), η Insurance Europe σημειώνει ότι η χαμηλή απορρόφηση αντανακλά μάλλον διαρθρωτικές προκλήσεις παρά έλλειψη ενδιαφέροντος για ατομικές λύσεις συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Ο κλάδος χαιρετίζει τη διερεύνηση λύσεων που θα καταστήσουν το πλαίσιο PEPP πιο λειτουργικό, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μιας προαιρετικής πανευρωπαϊκής ετικέτας.

Τέλος, η απάντηση επισημαίνει ότι το πλαίσιο της οδηγίας IORP II είναι ταυτόχρονα σταθερό και ευέλικτο, υποστηρίζοντας τη διαφοροποίηση και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και, ως εκ τούτου, δεν απαιτεί δραματικές αλλαγές.

Δείτε την πλήρη απάντηση της ομοσπονδίας: Response to European Commission targeted consultation on supplementary pensions

