Η Groupama Ασφαλιστική φιλοξένησε τη συνεδρίαση του European Works Council στην Ελλάδα

Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2025, η Groupama Ασφαλιστική υποδέχτηκε στα κεντρικά της γραφεία τη συνεδρίαση του European Works Council (EWC) του Ομίλου Groupama.

Το EWC αποτελεί θεσμό ενημέρωσης και διαλόγου για περισσότερους από 28.000 εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη, προάγοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η φιλοξενία της συνεδρίασης στην Ελλάδα αναδεικνύει τη δέσμευση του Ομίλου Groupama στον κοινωνικό διάλογο και ενισχύει τον ουσιαστικό ρόλο της Groupama Ασφαλιστικής στις διεργασίες αυτές, προβάλλοντας τη δυναμική και τη φωνή της στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, η Groupama Ασφαλιστική συνεχίζει να προάγει τη συνεργασία, τη διαφάνεια και τη δέσμευση για ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον για τους πελάτες και τους συνεργάτες της.