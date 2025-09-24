back to top
22.9 C
Athens
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Η φωνή των ασφαλιστικών συμβούλων δυναμώνει – Έρευνα του ΠΣΑΣ δείχνει τον καθοριστικό ρόλο των θεσμικών αποφάσεων

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) πραγματοποίησε έρευνα γνώμης στην οποία συμμετείχαν σαράντα μέλη του, με στόχο να καταγραφεί η στάση των επαγγελματιών απέναντι στις θεσμικές αποφάσεις και στους κανονισμούς που επηρεάζουν την αγορά. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ξεκάθαρα ότι οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν το μέλλον του κλάδου.

- Advertisement -

Συγκεκριμένα, το 40% των ασφαλιστών θεωρεί ότι οι θεσμικές αποφάσεις επηρεάζουν πολύ έντονα την επαγγελματική τους πορεία, ενώ το 45% τις χαρακτηρίζει σημαντικές, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν βεβαίως και άλλοι κρίσιμοι παράγοντες. Μόλις το 10% κρίνει πως η πίεση που ασκούν είναι μέτρια, ενώ ελάχιστοι αποδίδουν τα προβλήματα αποκλειστικά σε εσωτερικά ζητήματα του κλάδου. Το συμπέρασμα είναι πως η θεσμική διάσταση της αγοράς παραμένει καθοριστική για την καθημερινή πρακτική και το μέλλον των ασφαλιστικών συμβούλων.

Όσον αφορά τον ρόλο του ΠΣΑΣ, η πλειοψηφία των μελών αναγνωρίζει ότι η ουσιαστική του συμβολή μπορεί να φανεί κυρίως μέσα από παρεμβάσεις στη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου, αλλά και μέσα από την προστασία των επαγγελματιών από κακές πρακτικές. Παράλληλα, σημαντική θεωρείται η συμβολή του στην κατάρτιση και εξοικείωση με τα νέα ψηφιακά εργαλεία, στην πρακτική ενημέρωση για τις νομοθετικές αλλαγές, καθώς και στη δημόσια παρουσία που αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο των ασφαλιστικών συμβούλων.

- Advertisement -

Η διοίκηση του ΠΣΑΣ υπογραμμίζει ότι η φωνή του κλάδου δυναμώνει και ότι ο Σύνδεσμος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για να διεκδικεί, να παρεμβαίνει και να ενισχύει τη θέση όλων των μελών του. Όπως τονίζεται, προχωρά σε παρεμβάσεις που θωρακίζουν το κανονιστικό πλαίσιο και παράλληλα επενδύει στη δημόσια παρουσία του, με στόχο να αναδειχθεί η πραγματική συμβολή των ασφαλιστικών συμβούλων στην κοινωνία.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η ανησυχητική άνοδος στους δείκτες εγκληματικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πυροδοτεί ζήτηση για ασφάλιση

Newsroom 3 -
Η αγορά καλείται να ανταποκριθεί στην ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Compare the Market AU για τις πιο επικίνδυνες πόλεις
Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση 4,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο επτάμηνο του 2025

Newsroom 3 -
Στα 3,5 δισ. ευρώ το σύνολο της παραγωγής - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα ανά κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη έρευνα MRB-ΕΕΑ: 6 στους 10 κρίνουν αναποτελεσματικά τα μέτρα Μητσοτάκη

Newsroom 3 -
Για 2 στους 3 πολίτες της Αττικής το εισόδημα δεν επαρκεί για τον μήνα - Το 73,1% δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των ΜμΕ
Διαβάστε περισσότερα

Λοίμωξη και καρκίνος: Νέα μελέτη αποκαλύπτει τον κίνδυνο μετάστασης από COVID 19 και γρίπη

Newsroom 3 -
Νέα δεδομένα ενισχύουν την υπόθεση ότι οι λοιμώξεις μπορεί να λειτουργούν ως καταλύτης για την επανενεργοποίηση του καρκίνου
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η Groupama έτοιμη να παρουσιάσει τη νέα Διοικητική Ομάδα και τη στρατηγική της για την Ελλάδα – Επίσημο κάλεσμα στις 8/10

Newsroom 3 -
Μια σαφής δήλωση παρουσίας και φιλοδοξιών, με φόντο την αυξανόμενη κινητικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια Ελληνικό Εμπόριο: Οι ασφαλιστές έχουν τη θέση τους

Newsroom 3 -
Χρειάζονται εργαλεία που ενισχύουν την επιχειρηματική συνέχεια, προστατεύουν τα κεφάλαια και περιορίζουν τον οικονομικό κίνδυνο
Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές τοποθετήσεις Πελαγίδη, ανάλυση Μαύρου και εξειδίκευση μέτρων ΔΕΘ από τους φοροτεχνικούς στο ΕΑΑ

Newsroom 3 -
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε τον αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ από τις τράπεζες
Διαβάστε περισσότερα

Ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα της διαμεσολάβησης

Newsroom 3 -
Η πρόσφατη εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» έγινε αφορμή να δούμε την ιστορία με άλλο μάτι και την Αδριατική Ασφαλιστική Εταιρεία του 1838 ως γέφυρα
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Κοινωνική Ασφάλιση

Performance Technologies και NOVA-ICT αναλαμβάνουν το Health Monitoring της ΗΔΙΚΑ

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ενισχύοντας την ανάλυση, την παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τις ανάγκες
Εκδηλώσεις

Η Groupama έτοιμη να παρουσιάσει τη νέα Διοικητική Ομάδα και τη στρατηγική της για την Ελλάδα – Επίσημο κάλεσμα στις 8/10

Μια σαφής δήλωση παρουσίας και φιλοδοξιών, με φόντο την αυξανόμενη κινητικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο
Τα Νέα της Αγοράς

20 χρόνια Ελληνικό Εμπόριο: Οι ασφαλιστές έχουν τη θέση τους

Χρειάζονται εργαλεία που ενισχύουν την επιχειρηματική συνέχεια, προστατεύουν τα κεφάλαια και περιορίζουν τον οικονομικό κίνδυνο
Εκδηλώσεις

Σημαντικές τοποθετήσεις Πελαγίδη, ανάλυση Μαύρου και εξειδίκευση μέτρων ΔΕΘ από τους φοροτεχνικούς στο ΕΑΑ

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε τον αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ από τις τράπεζες
Διεθνείς Ειδήσεις

Η ανησυχητική άνοδος στους δείκτες εγκληματικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πυροδοτεί ζήτηση για ασφάλιση

Η αγορά καλείται να ανταποκριθεί στην ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Compare the Market AU για τις πιο επικίνδυνες πόλεις
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.