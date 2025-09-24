Η φωνή των ασφαλιστικών συμβούλων δυναμώνει – Έρευνα του ΠΣΑΣ δείχνει τον καθοριστικό ρόλο των θεσμικών αποφάσεων

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) πραγματοποίησε έρευνα γνώμης στην οποία συμμετείχαν σαράντα μέλη του, με στόχο να καταγραφεί η στάση των επαγγελματιών απέναντι στις θεσμικές αποφάσεις και στους κανονισμούς που επηρεάζουν την αγορά. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ξεκάθαρα ότι οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν το μέλλον του κλάδου.

Συγκεκριμένα, το 40% των ασφαλιστών θεωρεί ότι οι θεσμικές αποφάσεις επηρεάζουν πολύ έντονα την επαγγελματική τους πορεία, ενώ το 45% τις χαρακτηρίζει σημαντικές, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν βεβαίως και άλλοι κρίσιμοι παράγοντες. Μόλις το 10% κρίνει πως η πίεση που ασκούν είναι μέτρια, ενώ ελάχιστοι αποδίδουν τα προβλήματα αποκλειστικά σε εσωτερικά ζητήματα του κλάδου. Το συμπέρασμα είναι πως η θεσμική διάσταση της αγοράς παραμένει καθοριστική για την καθημερινή πρακτική και το μέλλον των ασφαλιστικών συμβούλων.

Όσον αφορά τον ρόλο του ΠΣΑΣ, η πλειοψηφία των μελών αναγνωρίζει ότι η ουσιαστική του συμβολή μπορεί να φανεί κυρίως μέσα από παρεμβάσεις στη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου, αλλά και μέσα από την προστασία των επαγγελματιών από κακές πρακτικές. Παράλληλα, σημαντική θεωρείται η συμβολή του στην κατάρτιση και εξοικείωση με τα νέα ψηφιακά εργαλεία, στην πρακτική ενημέρωση για τις νομοθετικές αλλαγές, καθώς και στη δημόσια παρουσία που αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο των ασφαλιστικών συμβούλων.

Η διοίκηση του ΠΣΑΣ υπογραμμίζει ότι η φωνή του κλάδου δυναμώνει και ότι ο Σύνδεσμος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για να διεκδικεί, να παρεμβαίνει και να ενισχύει τη θέση όλων των μελών του. Όπως τονίζεται, προχωρά σε παρεμβάσεις που θωρακίζουν το κανονιστικό πλαίσιο και παράλληλα επενδύει στη δημόσια παρουσία του, με στόχο να αναδειχθεί η πραγματική συμβολή των ασφαλιστικών συμβούλων στην κοινωνία.