back to top
32.7 C
Athens
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Η ΕΥΡΩΠΗ Holdings συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση με πλήρη θεματολογία

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Μετά από μια χρονιά σημαντικών επιδόσεων, η ΕΥΡΩΠΗ Holdings προχωρά στη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27 Αυγούστου 2025. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τις οικονομικές εκθέσεις του 2024, να εκλέξουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να επικαιροποιήσουν κρίσιμες εταιρικές πολιτικές.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων:

- Advertisement -
  • Η έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 2024, συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  • Η έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2024 και η απαλλαγή των ελεγκτών.
  • Η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών για το 2024.
  • Η αναθεώρηση και αναδιαμόρφωση του Καταστατικού της Εταιρείας σε πλήρες ενιαίο κείμενο.
  • Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025, η οριστικοποίηση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών και ο καθορισμός των αμοιβών τους.
  • Η εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 2025.
  • Η επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον νέο νόμο 5178/2025.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, στον ίδιο χώρο και ώρα, χωρίς νέα πρόσκληση.

Η συνεδρίαση αναμένεται να δώσει πλήρη εικόνα για τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, τις αποφάσεις για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις στρατηγικές επιλογές της για το 2025.

- Advertisement -

(Φωτογραφία αρχείου)

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΠΑΝΟΡΜΟΣ: Σημαντική άνοδος το 2024, στρατηγικός στόχος η καινοτομία

Newsroom 3 -
Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη ΓΣ έγινε στην αύξηση της μερίδας των εταίρων, η οποία έφτασε σε πρωτοφανή για τον συνεταιρισμό επίπεδα
Διαβάστε περισσότερα

Κ. Καραμανλής: «Σε μια αγορά πυλώνα σταθερότητας, η Syndea είναι συνεπής και ενεργή»

Newsroom 3 -
Αυξημένη κατά 12,9% η παραγωγή ασφαλίστρων - Πώς εξελίσσεται το 2025
Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS: Δωρεά στη ΣΚΑΪ HOPE για ενίσχυση των αεροδιακομιδών ασθενών

Newsroom 3 -
Η μητρική τής ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική υποστηρίζει σταθερά δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες υγείας και βοηθούν το κοινωνικό σύνολο
Διαβάστε περισσότερα

Κλ. Δημαρχιάδης, Πάνορμος: ΓΣ τον Ιούλιο, μετά την καλύτερη χρονιά στην ιστορία του cluster

Newsroom 3 -
Τον απολογισμό μιας εμβληματικής χρονιάς κάνει ο Κλ. Δημαρχιάδης με αφορμή την επικείμενη ΓΣ του cluster τον Ιούλιο
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Infotrust – VIDAVO: Το tele-underwriting ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ελληνική ασφάλιση

Newsroom 3 -
Η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τον κλάδο, που διαφορετικά κινδυνεύει να μείνει πίσω σε σχέση με ώριμες αγορές
Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά μαθαίνουν και τη νέα σχολική χρονιά πώς να χαίρονται με ασφάλεια το νερό

Newsroom 3 -
Συνεχίζεται τη νέα σχολική χρονιά το καινοτόμο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
Διαβάστε περισσότερα

Η «επόμενη μέρα» μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Άρτα και Φιλιππιάδα

Newsroom 3 -
Η επίσκεψη του υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου στην περιοχή ανέδειξε με εμφατικό τρόπο τις μεγάλες απώλειες που προκάλεσαν οι πυρκαγιές
Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και ασφαλιστική αγορά: Η πρόκληση του 2025

Newsroom 3 -
Ανησυχητικό μήνυμα από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα - Η ασφαλιστική αγορά δεν μπορεί να περιμένει
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ: Παρεμβάσεις για τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα

Η Θ. Καρποδίνη προειδοποίησε για κυρώσεις στα διαγνωστικά - Η κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων και το νέο σύστημα ελέγχου κατά της διαφθοράς
Ζωή / Υγεία

Infotrust – VIDAVO: Το tele-underwriting ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ελληνική ασφάλιση

Η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τον κλάδο, που διαφορετικά κινδυνεύει να μείνει πίσω σε σχέση με ώριμες αγορές
Εκπαίδευση

Τα παιδιά μαθαίνουν και τη νέα σχολική χρονιά πώς να χαίρονται με ασφάλεια το νερό

Συνεχίζεται τη νέα σχολική χρονιά το καινοτόμο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
Επικαιρότητα

Η «επόμενη μέρα» μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Άρτα και Φιλιππιάδα

Η επίσκεψη του υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου στην περιοχή ανέδειξε με εμφατικό τρόπο τις μεγάλες απώλειες που προκάλεσαν οι πυρκαγιές
Επικαιρότητα

Πώς τα drones του ΑΔΜΗΕ συνέβαλαν στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε Αττική και Πρέβεζα

Με τη διάθεση πολύτιμων πληροφοριών σε αντίξοες συνθήκες, ο ΑΔΜΗΕ δηλώνει πως συνδράμει την ανθεκτικότητα του συστήματος και το έργο της Πολιτικής Προστασίας
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.