Η ΕΥΡΩΠΗ Holdings συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση με πλήρη θεματολογία

Μετά από μια χρονιά σημαντικών επιδόσεων, η ΕΥΡΩΠΗ Holdings προχωρά στη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27 Αυγούστου 2025. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τις οικονομικές εκθέσεις του 2024, να εκλέξουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να επικαιροποιήσουν κρίσιμες εταιρικές πολιτικές.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων:

Η έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 2024, συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2024 και η απαλλαγή των ελεγκτών.

Η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών για το 2024.

Η αναθεώρηση και αναδιαμόρφωση του Καταστατικού της Εταιρείας σε πλήρες ενιαίο κείμενο.

Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025, η οριστικοποίηση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών και ο καθορισμός των αμοιβών τους.

Η εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 2025.

Η επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον νέο νόμο 5178/2025.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, στον ίδιο χώρο και ώρα, χωρίς νέα πρόσκληση.

Η συνεδρίαση αναμένεται να δώσει πλήρη εικόνα για τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, τις αποφάσεις για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις στρατηγικές επιλογές της για το 2025.

(Φωτογραφία αρχείου)