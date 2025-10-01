back to top
20 C
Athens
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS: Δυναμική είσοδος στη ρουμανική ασφαλιστική αγορά με την απόκτηση της Alpha Insurance Brokers

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε., στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ισχυρού ελληνικού ασφαλιστικού ομίλου, ανακοινώνει τη νέα επενδυτική της κίνηση.

- Advertisement -

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η Εταιρεία, την 1/10/2025, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, συνήψε με την εταιρεία ALPHA LEASING ROMANIA IFN S.A.θυγατρική του Ομίλου της VISTA BANK Romania, δεσμευτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας (SPA) για την απόκτηση ενενήντα τριών (93) εταιρικών μεριδίων της εταιρείας Alpha Insurance Brokers – Societate de Brokeraj in Asigurare-Reasigurare S.R.L. («Alpha Insurance Brokers»), με έδρα το Βουκουρέστι, Ρουμανία, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00).

- Advertisement -

Η απόκτηση συμμετοχής 50% στην Alpha Insurance Brokers συνιστά στρατηγικής σημασίας κίνηση για τον Όμιλο της Ευρώπης Holdings. Εντάσσεται στο σχεδιασμό του για ενίσχυση της παρουσίας του στην αγορά της Ρουμανίας κι έρχεται σε συνέχεια της απόκτησης αδείας από την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (Freedom of Service), μετά την έγκριση που έλαβε στις 15 Μαΐου 2025 από την Τράπεζα της Ελλάδος και ακολούθως από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Ρουμανίας. Το όλο εγχείρημα θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε. και την ειδίκευση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση που συγκεντρώνει ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής του ΝΑΚ Insurance Brokers.

Η αγορά της Ρουμανίας αποτελεί μια νέα και πολλά υποσχόμενη αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών, καθώς αφενός μεν εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ασφαλιστικής διείσδυσης σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα  της χώρας και αφετέρου αποτελεί πεδίο δραστηριοποίησης – κυρίως σε μεγάλα έργα υποδομών – σημαντικών επιχειρηματικών Ομίλων από την Ελλάδα.

Η εν λόγω επένδυση συντελείται με την μορφή της σύμπραξης σε κοινή εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων με τον Όμιλο της VISTA Bank που καταγράφει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στην Ρουμανία διατηρώντας πέραν της Τράπεζας, δραστηριότητες στις ασφάλειες και στο Leasing. Η συμφωνία προβλέπει την ανάληψη του 50% της Alpha Insurance Brokers από κάθε συμβαλλόμενο μέρος καθώς και την εν συνεχεία μετονομασία της σε Vista – Europe Insurance Brokers.

Η εν λόγω συμμετοχή εντάσσεται στην κεντρική στρατηγική του Ομίλου για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του, μέσω ποιοτικών επενδύσεων και εξαγορών που προσδίδουν αξία και συμβάλλουν στην αποδοτική διεύρυνση των δραστηριοτήτων του.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη με επόμενες ανακοινώσεις της.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ευρώπη Holdings: Κερδοφόρα εκκίνηση στο α΄ εξάμηνο 2025 με εκτόξευση αποτελεσμάτων στις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Newsroom 3 -
Ο ασφαλιστικός μετασχηματισμός της Ευρώπη Holdings αποδίδει ήδη καρπούς, όπως ισχυρή κερδοφορία, ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και εξαιρετικές προοπτικές
Διαβάστε περισσότερα

Υψηλός Δείκτης Φερεγγυότητας 402,51% για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Newsroom -
Το γεγονός, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ν. Μακρόπουλο, δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη σε Ελλάδα και εξωτερικό
Διαβάστε περισσότερα

H «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αναζητά έμπειρο στέλεχος Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης & Γενικών Ατυχημάτων

Newsroom -
Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική (Όμιλος Intracom) επιδιώκει να ενισχύσει την ομάδα της με ένα ακόμη έμπειρο και καταρτισμένο στέλεχος
Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αυξάνει την έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια αυτοκινήτου

Newsroom 3 -
Έκπτωση 15% από το φθινόπωρο σε νέα ετήσια συμβόλαια αυτοκινήτου και ανανεώσεις
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η αντίδραση της Insurance Europe στη σύσταση της Κομισιόν για τους SIAs στο πλαίσιο της SIU

Newsroom 3 -
Η ΕΑΕΕ μεταφέρει τον προβληματισμό για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει επί της ουσίας εκτός τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
Διαβάστε περισσότερα

NP Ασφαλιστική: Στην Τυνησία το Ετήσιο Ταξίδι Πωλήσεων

Newsroom 3 -
Στην Τυνησία ταξίδεψαν περίπου 100 Συνεργάτες της εταιρείας, οι οποίοι διακρίθηκαν με κριτήριο την αφοσίωση και την παραγωγικότητά τους
Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντική Ένωση: Θετικά αποτελέσματα το α’ εξάμηνο 2025 – Ασφάλιστρα +12,07%, ίδια κεφάλαια και επενδύσεις σε άνοδο

Newsroom 3 -
Στο γύρισμα των 55 χρόνων της, η εταιρεία συνεχίζει να ανανεώνεται, με φρέσκες ιδέες, καινούρια προϊόντα, σύγχρονες εφαρμογές και αξιοποίηση της ΤΝ
Διαβάστε περισσότερα

«Τέσσερις δεκαετίες σοφίας και βέλτιστων πρακτικών»: Ο Ed Deutschlander μαγεύει το κοινό στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA

Newsroom 3 -
Tα κινητά «πήραν φωτιά», καθώς οι συμμετέχοντες ήθελαν να καταγράψουν κάθε λέξη από όσα μοιράστηκε ο CEO της North Star
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Διεθνείς Ειδήσεις

Η αντίδραση της Insurance Europe στη σύσταση της Κομισιόν για τους SIAs στο πλαίσιο της SIU

Η ΕΑΕΕ μεταφέρει τον προβληματισμό για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει επί της ουσίας εκτός τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
Ταξίδια Επιβράβευσης

NP Ασφαλιστική: Στην Τυνησία το Ετήσιο Ταξίδι Πωλήσεων

Στην Τυνησία ταξίδεψαν περίπου 100 Συνεργάτες της εταιρείας, οι οποίοι διακρίθηκαν με κριτήριο την αφοσίωση και την παραγωγικότητά τους
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ατλαντική Ένωση: Θετικά αποτελέσματα το α’ εξάμηνο 2025 – Ασφάλιστρα +12,07%, ίδια κεφάλαια και επενδύσεις σε άνοδο

Στο γύρισμα των 55 χρόνων της, η εταιρεία συνεχίζει να ανανεώνεται, με φρέσκες ιδέες, καινούρια προϊόντα, σύγχρονες εφαρμογές και αξιοποίηση της ΤΝ
Εκδηλώσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με πρωτοβουλία του ΕΕΑ

Για ιστορική στιγμή μιλά η ηγεσία του Επιμελητηρίου, καθώς πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία τιμά κατ’ αυτόν τον τρόπο τον «πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας»
Εκδηλώσεις

«Τέσσερις δεκαετίες σοφίας και βέλτιστων πρακτικών»: Ο Ed Deutschlander μαγεύει το κοινό στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA

Tα κινητά «πήραν φωτιά», καθώς οι συμμετέχοντες ήθελαν να καταγράψουν κάθε λέξη από όσα μοιράστηκε ο CEO της North Star
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.