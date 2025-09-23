back to top
Η Euroins για άλλη μια χρονιά Μέγας Χορηγός του Kallithea Half Marathon

Με ρεκόρ συμμετοχής ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου ο 6ος Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας, ένας από τους πιο γραφικούς και οργανωμένους αθλητικούς θεσμούς της Αττικής, τον οποίο η Euroins Ελλάδος υποστηρίζει αδιάλειπτα ως Μέγας Χορηγός εδώ και τρία χρόνια.

Euroins at Kallithea Half Marathon 2025

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ταύρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και τον Δήμο Καλλιθέας, παρουσίασε μια εκδήλωση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, και μια διαδρομή που περνά μέσα από τον εμβληματικό χώρο του ΚΠΙΣΝ, με εκκίνηση και τερματισμό στην Πλατεία Νερού. Οι δρομείς είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στους αγώνες των 21,1 χλμ. (Ημιμαραθώνιος), 10 χλμ., 5 χλμ., και 2,5 χλμ. (Παιδικός Αγώνας).

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και εντάσσεται στις δράσεις του Be Active Hellas. Επιπλέον, φέρει τις υψηλότερες διεθνείς πιστοποιήσεις της World Athletics, γεγονός που την καθιστά μια από τις κορυφαίες αθλητικές εκδηλώσεις της χώρας.

Η Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος Αγγελική Μουρατίδου σχολίασε με ενθουσιασμό: «Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Euroins Ελλάδος στέκεται δίπλα σε αυτόν τον εξαιρετικό αθλητικό θεσμό, που έχει καταστεί σημείο αναφοράς για τους δρομείς σε όλη την Ελλάδα. Η συνεργασία μας με τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αντανακλά την προσήλωσή μας στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τον υγιή τρόπο ζωής, ενώνουν τις κοινότητες και αναδεικνύουν την ομορφιά της Αθήνας σε διεθνές επίπεδο».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Φιλαθλητικού Συλλόγου Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ταύρου Παναγιώτης Δημάκος τόνισε: «Η σταθερή υποστήριξη της Euroins Ελλάδος τα τελευταία τρία χρόνια αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη και την επιτυχία του Kallithea Half Marathon. Χάρη σε εταίρους όπως η Euroins, καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν θεσμό που δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου, αλλά μια γιορτή αθλητισμού που φέρνει κοντά οικογένειες, φίλους και ολόκληρες κοινότητες. Η ποιότητα της διοργάνωσης και η αναγνώριση από διεθνείς φορείς αντικατοπτρίζουν το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομήσει οι χορηγοί μας στο όραμά μας».

Euroins at Kallithea Half Marathon 2025

