Η Εθνική Ασφαλιστική για την επιστροφή στο σχολείο: Μικρά ξεκινήματα, μεγάλα διδάγματα

Με την ώρα της επιστροφής στο σχολείο να πλησιάζει, η Εθνική Ασφαλιστική μάς υπενθυμίζει μέσα από το blog της ότι η σχολική χρονιά είναι γεμάτη εμπειρίες και ευκαιρίες. Όχι μόνο για μάθηση, αλλά και για μικρές καθημερινές ανακαλύψεις και κατακτήσεις, που θα εφοδιάσουν τα παιδιά με αξίες και πολύτιμα διδάγματα ζωής:

Η φιλία μας δένει και μας μαθαίνει πολλά

Μέσα στην τάξη αλλά και στην αυλή, η φιλία μεταξύ των παιδιών γεννιέται αβίαστα, χωρίς να ακολουθεί κανόνες και όρια. Είναι το πρώτο μάθημα που μας διδάσκει την ενσυναίσθηση, την υποστήριξη και τη συνεργασία, αλλά και τη φροντίδα ώστε μια όμορφη φιλία να διατηρηθεί στον χρόνο και να ξεπεράσει τυχόν παρεξηγήσεις ή άλλες δυσκολίες.

Η περιέργεια είναι ο καλύτερος δάσκαλος

Ένα σχολικό μάθημα μπορεί να γίνει πολύ πιο ενδιαφέρον όταν συνοδεύεται από απορίες και ενδιαφέρουσες απαντήσεις που θα ανοίξουν στα παιδιά διάπλατα το παράθυρο στη γνώση. Η περιέργεια μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση δυσνόητων θεμάτων και παράλληλα να τροφοδοτήσει αφορμές για περαιτέρω μάθηση.

Η υπομονή χτίζει τα καλά αποτελέσματα

Όταν μια μαθηματική άσκηση δεν βγαίνει, η ύλη φαίνεται βουνό και ένας καλός βαθμός στο διαγώνισμα φαντάζει άπιαστο όνειρο, η μεθοδικότητα και η υπομονή μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα. Έτσι, τα παιδιά μαθαίνουν ότι η πρόοδος χτίζεται με προσπάθεια, επιμονή και φυσικά χρόνο.

Η χαρά βρίσκεται στις μικρές νίκες

Από τα μικρά και δειλά βήματα των πρώτων ημερών στο σχολείο, μέχρι την ολοκλήρωση ενός δύσκολου βιβλίου και μια σπουδαία σχολική διάκριση, οι μικρές, καθημερινές επιτυχίες είναι αυτές που γεμίζουν τα παιδιά με χαρά και ενέργεια για την επόμενη μικρή ή και μεγαλύτερη κατάκτηση.

Κάθε Σεπτέμβριος είναι ένα νέο ξεκίνημα, όχι μόνο για το σχολείο, αλλά και για το δικό μας προσωπικό ταξίδι, καταλήγει η Εθνική Ασφαλιστική. Υπάρχουν «μαθήματα» που ξεπερνούν τη σχολική ύλη, τα κουβαλούμε στην καρδιά μας και γίνονται πολύτιμα εφόδια για μια ζωή.

