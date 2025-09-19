Η ΕΣΗΕΑ στην πρώτη γραμμή ζωής με σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Με μεγάλη συμμετοχή και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης στην ΕΣΗΕΑ. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και στόχο είχε την εκπαίδευση των δημοσιογράφων σε τεχνικές άμεσης παρέμβασης σε επείγοντα περιστατικά.

- Advertisement -

Το σεμινάριο ΚΑΡΠΑ υλοποιήθηκε από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Μέσα από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πιστοποίηση ERC και να κατανοήσουν τη σημασία της άμεσης αντίδρασης σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr