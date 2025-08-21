back to top
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Η «επόμενη μέρα» μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Άρτα και Φιλιππιάδα

Newsroom 3

Επικαιρότητα

Οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Άρτα, στις περιοχές Παντάνασσα, Καμπή και Αμμότοπο, καθώς και στη Φιλιππιάδα του Δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα, άφησαν πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και το φυσικό περιβάλλον.

Στην περιοχή βρέθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, συνοδευόμενο από εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, των Δήμων Άρτας, Ζηρού και Πρέβεζας, υπηρεσιακούς παράγοντες και πλήθος πολιτών. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση για τις διαδικασίες άμεσης αποζημίωσης και η στήριξη των πληγέντων, προκειμένου να επιστρέψουν όσο το δυνατόν ταχύτερα στην καθημερινότητά τους.

Επίσκεψη Κατσαφάδου μετά τις πυρκαγιές σε Άρτα-Πρέβεζα

Η επίσκεψη ανέδειξε με εμφατικό τρόπο τις μεγάλες απώλειες που προκάλεσαν οι πυρκαγιές.

Από κατοικίες και επιχειρήσεις έως ζώα και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι συνέπειες για τους πολίτες είναι σημαντικές και η ανάγκη στήριξης άμεση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται κομβική, καθώς μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο για την αποκατάσταση των ζημιών και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.

Η εμπειρία αυτή υπενθυμίζει ότι οι φυσικές καταστροφές, συχνά απρόβλεπτες, απαιτούν προνοητικό σχεδιασμό. Η επίσκεψη και η κινητοποίηση των αρχών δίνουν ελπίδα στους κατοίκους, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζουν στον ασφαλιστικό κλάδο ότι η ενημέρωση και η διάθεση ολοκληρωμένων ασφαλιστικών προϊόντων σε περιοχές υψηλού κινδύνου είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ.

