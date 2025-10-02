Η ΕΝΟΤΗΤΑ συναντήθηκε με τον Κ. Σκρέκα για παρεμβάσεις στο Εργασιακό Νομοσχέδιο

Με αιχμή τις θέσεις της για το νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο, η παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστα Σκρέκα στα γραφεία του κόμματος.

Η παράταξη παρουσίασε αναλυτικά τις ενστάσεις της απέναντι σε άρθρα που θεωρεί ότι πλήττουν τους εργαζόμενους, ενώ παράλληλα αναγνώρισε τις θετικές ρυθμίσεις που ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το Προεδρείο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ενημέρωσε τον κ. Σκρέκα για τη δράση και τη διαρκή διεύρυνση της παράταξης, με τη συμμετοχή σωματείων και παρατάξεων πραγματικών εργαζομένων.

Ειδική αναφορά έγινε σε κλάδους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως οι ΟΣΥ, Τράπεζες, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΣΤΑΣΥ, Ασφαλιστικές Εταιρείες και Ιδιωτική Ασφάλεια (Security).

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρέθηκαν δύο κομβικά αιτήματα:

Η αυστηρή τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας και η άμεση παρέμβαση σε επιχειρήσεις που καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές ή απασχολούν εργαζόμενους ανασφάλιστους.

• Η καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η μη εφαρμογή της, όπως για παράδειγμα στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security), στερεί από τους εργαζόμενους τη δυνατότητα να προστατεύονται από εξαντλητικά ωράρια και αδήλωτη εργασία, επιτρέποντας σε ορισμένες εταιρείες να καταστρατηγούν το νόμο. Ταυτόχρονα, αδικεί τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ορθά την κάρτα, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού και ευνοώντας αθέμιτες πρακτικές.

