33 C
Athens
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος ανοίγει τις πόρτες της με Open Day για το νέο εξάμηνο

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκπαίδευση

Με μια εκδήλωση γνωριμίας και ενημέρωσης, η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (Hellenic Actuarial Society) προσκαλεί τα μέλη της, αλλά και όσους ενδιαφέρονται για τον κλάδο, στο Open Day για το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 6:00 μ.μ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΑΕ και στόχος είναι να παρουσιαστεί το πρόγραμμα σπουδών και δραστηριοτήτων που θα «τρέξει» κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού εξαμήνου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξετάσεις πιστοποίησης, τα σεμινάρια επιμόρφωσης, αλλά και τις επιστημονικές δράσεις που οργανώνει η Ένωση για την υποστήριξη και δικτύωση των νέων και παλαιότερων μελών.

- Advertisement -

Το Open Day απευθύνεται τόσο σε υποψήφιους και νέους αναλογιστές, που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το επάγγελμα, όσο και σε επαγγελματίες του χώρου, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο.

- Advertisement -

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο email info@actuaries.org.gr.

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος, με μακρά πορεία στον επιστημονικό χώρο, συνεχίζει να στηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη και την έρευνα στον κλάδο της αναλογιστικής επιστήμης, ενισχύοντας παράλληλα τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά εργασίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Interamerican: Eπενδύει στο εταιρικό δίκτυο πωλήσεών της. «Ημέρα Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη

Newsroom 2 -
Η INTERAMERICAN πραγματοποίησε το Interamerican Open Day τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025, στα κεντρικά της γραφεία, επιβεβαιώνοντας
Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι απαρτίζουν το νέο ΔΣ της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος

Vaios Krokos -
Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με την οποία ολοκληρώθηκε η σύσταση σε Σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος - Πρόεδρος η κα Μαριάννα Ανυφαντή, Διευθύνουσα Σύμβουλος Anras P.C
Διαβάστε περισσότερα

IFRS17: Εκπαιδευτικό σεμινάριο από την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος

Vaios Krokos -
Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος και το European Actuarial Academy συνδιοργανώνουν ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 14 & 28 Μαΐου 2021 με θέμα: «IFRS 17 Basic & Advanced Sessions»
Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν μαθήματα και Open Day από την Ένωση Αναλογιστών

Newsroom 2 -
Καθώς η νέα «σχολική» χρονιά μόλις ξεκίνησε, τα μαθήματα στην Ένωση Αναλογιστών ξεκινούν τη Δευτέρα 23/9/2019.
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ξεκινά σήμερα το τριήμερο ασφαλιστικό συνέδριο της Sofos Insurance Agency στη Λίμνη Πλαστήρα

Newsroom 3 -
Το συνέδριο θα διαρκέσει έως τις 14 Σεπτεμβρίου και φιλοδοξεί να αναδείξει τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις καινοτομίες στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Διαβάστε περισσότερα

SENATUS: 3ο Franchise στην Ανατολική Μακεδονία για την Property Market

Newsroom 3 -
Η propertymarket.gr αναπτύσσεται σταθερά σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας υψηλή κερδοφορία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους συνεργάτες της
Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΕΕ: Ενημέρωση για τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Newsroom 3 -
Η ενημέρωση αφορά εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με θέμα: «Kαθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς [...] για το φορολογικό έτος 2023»
Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΑΕ και Εκπαιδευτικός Όμιλος COORDINATORS προσφέρουν υποτροφίες σπουδών στα μέλη τους

Newsroom 3 -
Ένα έτος δωρεάν δίδακτρα στο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών της ΙΣΑΕΚ για μέλη του ΣΥΑΕ, συλλόγων της ΟΑΣΕ και μέλη των οικογενειών τους
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Ξεκινά σήμερα το τριήμερο ασφαλιστικό συνέδριο της Sofos Insurance Agency στη Λίμνη Πλαστήρα

Το συνέδριο θα διαρκέσει έως τις 14 Σεπτεμβρίου και φιλοδοξεί να αναδείξει τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις καινοτομίες στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

SENATUS: 3ο Franchise στην Ανατολική Μακεδονία για την Property Market

Η propertymarket.gr αναπτύσσεται σταθερά σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας υψηλή κερδοφορία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους συνεργάτες της
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Νέα ανακοίνωση για δικαιούχους της Commercial Value

Δόθηκαν εντολές πληρωμής 1,48 εκατ. ευρώ για 991 συμβόλαια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ασφαλιστικού εκκαθαριστή
Θεσμικοί φορείς

ΕΑΕΕ: Ενημέρωση για τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Η ενημέρωση αφορά εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με θέμα: «Kαθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς [...] για το φορολογικό έτος 2023»
Εκπαίδευση

ΣΥΑΕ και Εκπαιδευτικός Όμιλος COORDINATORS προσφέρουν υποτροφίες σπουδών στα μέλη τους

Ένα έτος δωρεάν δίδακτρα στο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών της ΙΣΑΕΚ για μέλη του ΣΥΑΕ, συλλόγων της ΟΑΣΕ και μέλη των οικογενειών τους
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.