Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος ανοίγει τις πόρτες της με Open Day για το νέο εξάμηνο

Με μια εκδήλωση γνωριμίας και ενημέρωσης, η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (Hellenic Actuarial Society) προσκαλεί τα μέλη της, αλλά και όσους ενδιαφέρονται για τον κλάδο, στο Open Day για το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 6:00 μ.μ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΑΕ και στόχος είναι να παρουσιαστεί το πρόγραμμα σπουδών και δραστηριοτήτων που θα «τρέξει» κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού εξαμήνου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξετάσεις πιστοποίησης, τα σεμινάρια επιμόρφωσης, αλλά και τις επιστημονικές δράσεις που οργανώνει η Ένωση για την υποστήριξη και δικτύωση των νέων και παλαιότερων μελών.

- Advertisement -

Το Open Day απευθύνεται τόσο σε υποψήφιους και νέους αναλογιστές, που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το επάγγελμα, όσο και σε επαγγελματίες του χώρου, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο.

- Advertisement -

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο email info@actuaries.org.gr.

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος, με μακρά πορεία στον επιστημονικό χώρο, συνεχίζει να στηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη και την έρευνα στον κλάδο της αναλογιστικής επιστήμης, ενισχύοντας παράλληλα τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά εργασίας.