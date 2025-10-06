Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπαιδεύει Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στα Χρηματοοικονομικά

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών μέσω του εκπαιδευτικού της βραχίονα, του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου, επιμελήθηκε και προσφέρει δωρεάν ένα σύγχρονο πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η ΕΕΤ αναγνωρίζει την καθοριστική σημασία του επιχειρηματικού χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για το βιώσιμο επιχειρείν.

Το πρόγραμμα μπορούν να αξιοποιήσουν όλες οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ), νεοσύστατες ή υφιστάμενες, διαδικτυακά, μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ-ΕΤΙ).

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 4 ώρες και καλύπτει το πρώτο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την έναρξη μια επιχείρησης και τη λειτουργία της.

Αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τα εξής θεματικά πεδία:

Χρηματοδότηση της Επιχείρησης

Οικονομική – Επιχειρηματική Διαχείριση και Προγραμματισμός

Κίνδυνος και Ασφάλιση

Οικονομικό Περιβάλλον

