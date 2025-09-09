Η ΕΕΑΕ ξανά δυναμικά στο πλευρό των μελών της

Με το σύνθημα «η ΕΕΑΕ ξανά στις επάλξεις», η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΕΑΕ) εγκαινιάζει δυναμικά το φθινόπωρο, δίνοντας το στίγμα για μια περίοδο έντονης δράσης και υποστήριξης προς τα μέλη της.

Ο Σεπτέμβριος, μήνας που παραδοσιακά σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα και την ανασύνταξη δυνάμεων, βρίσκει την Ένωση σε πλήρη ετοιμότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ τονίζει πως η νέα σεζόν αποτελεί αφετηρία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στόχων, με φόντο το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

- Advertisement -

Στο επίκεντρο των δράσεων της Ένωσης παραμένει η στήριξη των μελών της μέσω:

συνεχούς ενημέρωσης για τις εξελίξεις της αγοράς

έγκυρης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης για το ρυθμιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

επιλεγμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών.

Η ΕΕΑΕ επιβεβαιώνει με αυτόν τον τρόπο τον σταθερό της ρόλο στην καρδιά της ασφαλιστικής αγοράς, ως θεσμικός φορέας που δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά παρεμβαίνει ενεργά, διαμορφώνοντας γόνιμο έδαφος για την ενδυνάμωση του κλάδου.