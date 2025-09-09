back to top
31.2 C
Athens
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025

Η ΕΕΑΕ ξανά δυναμικά στο πλευρό των μελών της

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

Με το σύνθημα «η ΕΕΑΕ ξανά στις επάλξεις», η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΕΑΕ) εγκαινιάζει δυναμικά το φθινόπωρο, δίνοντας το στίγμα για μια περίοδο έντονης δράσης και υποστήριξης προς τα μέλη της.

Ο Σεπτέμβριος, μήνας που παραδοσιακά σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα και την ανασύνταξη δυνάμεων, βρίσκει την Ένωση σε πλήρη ετοιμότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ τονίζει πως η νέα σεζόν αποτελεί αφετηρία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στόχων, με φόντο το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

- Advertisement -

Στο επίκεντρο των δράσεων της Ένωσης παραμένει η στήριξη των μελών της μέσω:

  • συνεχούς ενημέρωσης για τις εξελίξεις της αγοράς
  • έγκυρης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης για το ρυθμιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • επιλεγμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών.

Η ΕΕΑΕ επιβεβαιώνει με αυτόν τον τρόπο τον σταθερό της ρόλο στην καρδιά της ασφαλιστικής αγοράς, ως θεσμικός φορέας που δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά παρεμβαίνει ενεργά, διαμορφώνοντας γόνιμο έδαφος για την ενδυνάμωση του κλάδου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Θεατρική Ομάδα του ΣΥΑΕ ανεβάζει το «Σακάκι που βελάζει» του Στρατίεβ

Newsroom 3 -
Με τη χορηγία της ΕΕΑΕ και για μόλις 4 παραστάσεις, από 25 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής
Διαβάστε περισσότερα

Στα 2,9 δισ. αυξήθηκε η ασφαλιστική παραγωγή 6μήνου

Newsroom 3 -
Πτώση -3,9% καταγράφηκε στους κλάδους Ζωής - Δείτε τη μελέτη της ΕΑΕΕ και το σχετικό infographic
Διαβάστε περισσότερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών – Ενίσχυση της ετοιμότητας συνιστά η ΕΑΕΕ

Newsroom 3 -
H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης και της ετοιμότητας ως βασικών πυλώνων της πολιτικής προστασίας
Διαβάστε περισσότερα

Social media και ασφάλιση: Η νέα εποχή στην προσέλκυση συνεργατών!

Newsroom 3 -
Η ψηφιακή στρατολόγηση δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο προσέλκυσης, αλλά και το προφίλ του ασφαλιστικού συμβούλου - Ποιες προκλήσεις αναδύονται
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Κυκλοφορεί τo νέο τεύχος του Insurance World

Newsroom 3 -
Στο νέο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2025 φιλοξενείται η κεντρική συνέντευξη του κ. Τάσου Χατζηθεοδοσίου, Διευθύνοντος Συμβούλου της MEGA Brokers
Διαβάστε περισσότερα

Η Θεατρική Ομάδα του ΣΥΑΕ ανεβάζει το «Σακάκι που βελάζει» του Στρατίεβ

Newsroom 3 -
Με τη χορηγία της ΕΕΑΕ και για μόλις 4 παραστάσεις, από 25 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής
Διαβάστε περισσότερα

Οι 4 προτεραιότητες του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής

Newsroom 3 -
Ο νέος μέτοχος, κατά τον Σύλλογο, γνωρίζει ότι το σημαντικότερο στοιχείο του ενεργητικού είναι το ανθρώπινο δυναμικό και το εταιρικό δίκτυο
Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία από τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για την πιστοποίηση ασφαλιστικού πράκτορα

Newsroom 3 -
Το νέο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της ΤτΕ θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως από τις 23 Σεπτεμβρίου ως τις 2 Οκτωβρίου 2025
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής για τη λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο γιατροί και μία νοσηλεύτρια - Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με την ανακοίνωση
Υγεία

Συμμαχία Affidea Ελλάδος και Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος

Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας, η ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και η προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού μοντέλου φροντίδας
Υγεία

Μικροβίωμα και καρκίνος στους νέους: ανησυχητική αύξηση περιστατικών κάτω των 50 ετών

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε νεότερες ηλικίες - Πού στρέφουν την προσοχή τους οι επιστήμονες
Επαγγελματικά Ταμεία

ΤτΕ: +3,8% το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το β΄ 3μηνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 2.639 εκατ. ευρώ, έναντι 2.543 εκατ. ευρώ το προηγούμενο 3μηνο
Τα Νέα της Αγοράς

Κυκλοφορεί τo νέο τεύχος του Insurance World

Στο νέο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2025 φιλοξενείται η κεντρική συνέντευξη του κ. Τάσου Χατζηθεοδοσίου, Διευθύνοντος Συμβούλου της MEGA Brokers
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.