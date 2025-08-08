Η ΕΑΕΕ προωθεί την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για επαγγελματίες και ανοίγει ξανά τη συζήτηση!

«Εσένα ποιος σε προσέχει;» Με αυτό το αιχμηρό, ανθρώπινο και απολύτως επίκαιρο ερώτημα, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) φέρνει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό αίτημα του ασφαλιστικού κλάδου: τη διεύρυνση της επαγγελματικής ασφάλισης σε όλους εκείνους που σηκώνουν κάθε μέρα την ευθύνη μιας δουλειάς με ρίσκο.

Η νέα καμπάνια της ΕΑΕΕ δεν αφορά μόνο έναν τεχνίτη – αφορά ολόκληρη την καρδιά της μικρομεσαίας επαγγελματικής δραστηριότητας. Από τον λογιστή που διαχειρίζεται φορολογικά δεδομένα, μέχρι τον δικηγόρο που εκπροσωπεί ανθρώπινες υποθέσεις και τον γιατρό που παίρνει κρίσιμες αποφάσεις. Από τον μηχανικό που σχεδιάζει δομές, μέχρι τον ηλεκτρολόγο και τον υδραυλικό που παρεμβαίνουν σε υποδομές. Όλοι κουβαλούν την πιθανότητα ενός λάθους – και τις συνέπειες που μπορεί να έχει.

Η καμπάνια της ΕΑΕΕ, με φόντο την εικόνα ενός υδραυλικού σε ώρα εργασίας, στέλνει ένα απλό αλλά ουσιαστικό μήνυμα: ότι ο επαγγελματισμός δεν μετριέται μόνο στις δεξιότητες και στην εξυπηρέτηση, αλλά και στην υπευθυνότητα απέναντι στον πελάτη και στον ίδιο τον εαυτό σου.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια ο ασφαλιστικός κλάδος επιμένει στην ανάγκη καθιέρωσης της επαγγελματικής ασφάλισης με θεσμικό τρόπο. Η φορολογική ενθάρρυνση, η ενημέρωση των επαγγελματικών ενώσεων, η συνεργασία με την Πολιτεία – όλα βρίσκονται στο τραπέζι. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να φοβηθεί κανείς, αλλά να γνωρίζει. Να γνωρίζει τι καλύπτει η ασφάλιση, πότε ενεργοποιείται και πώς μπορεί να του σώσει τη δουλειά, τη φήμη και, ενδεχομένως, την οικονομική του υπόσταση.

Αυτό που ζητά ο κλάδος είναι να περάσει η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης στη συνείδηση του επαγγελματία, όχι ως κόστος, αλλά ως εφόδιο. Και η καμπάνια της ΕΑΕΕ ανοίγει ξανά τη συζήτηση!