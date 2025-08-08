29.1 C
Athens
Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Η ΕΑΕΕ προωθεί την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για επαγγελματίες και ανοίγει ξανά τη συζήτηση!

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

«Εσένα ποιος σε προσέχει;» Με αυτό το αιχμηρό, ανθρώπινο και απολύτως επίκαιρο ερώτημα, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) φέρνει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό αίτημα του ασφαλιστικού κλάδου: τη διεύρυνση της επαγγελματικής ασφάλισης σε όλους εκείνους που σηκώνουν κάθε μέρα την ευθύνη μιας δουλειάς με ρίσκο.

Η νέα καμπάνια της ΕΑΕΕ δεν αφορά μόνο έναν τεχνίτη – αφορά ολόκληρη την καρδιά της μικρομεσαίας επαγγελματικής δραστηριότητας. Από τον λογιστή που διαχειρίζεται φορολογικά δεδομένα, μέχρι τον δικηγόρο που εκπροσωπεί ανθρώπινες υποθέσεις και τον γιατρό που παίρνει κρίσιμες αποφάσεις. Από τον μηχανικό που σχεδιάζει δομές, μέχρι τον ηλεκτρολόγο και τον υδραυλικό που παρεμβαίνουν σε υποδομές. Όλοι κουβαλούν την πιθανότητα ενός λάθους – και τις συνέπειες που μπορεί να έχει.

- Advertisement -

Η καμπάνια της ΕΑΕΕ, με φόντο την εικόνα ενός υδραυλικού σε ώρα εργασίας, στέλνει ένα απλό αλλά ουσιαστικό μήνυμα: ότι ο επαγγελματισμός δεν μετριέται μόνο στις δεξιότητες και στην εξυπηρέτηση, αλλά και στην υπευθυνότητα απέναντι στον πελάτη και στον ίδιο τον εαυτό σου.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια ο ασφαλιστικός κλάδος επιμένει στην ανάγκη καθιέρωσης της επαγγελματικής ασφάλισης με θεσμικό τρόπο. Η φορολογική ενθάρρυνση, η ενημέρωση των επαγγελματικών ενώσεων, η συνεργασία με την Πολιτεία – όλα βρίσκονται στο τραπέζι. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να φοβηθεί κανείς, αλλά να γνωρίζει. Να γνωρίζει τι καλύπτει η ασφάλιση, πότε ενεργοποιείται και πώς μπορεί να του σώσει τη δουλειά, τη φήμη και, ενδεχομένως, την οικονομική του υπόσταση.

- Advertisement -

Αυτό που ζητά ο κλάδος είναι να περάσει η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης στη συνείδηση του επαγγελματία, όχι ως κόστος, αλλά ως εφόδιο. Και η καμπάνια της ΕΑΕΕ ανοίγει ξανά τη συζήτηση!

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΕΑΕΕ: +2,5% η παραγωγή ασφαλίστρων το 5μηνο, στα ~2,393 δισ. ευρώ

Newsroom 3 -
Αύξηση 9,0% στον κλάδο ζημιών και μείωση 4,3% στον κλάδο ζωής - Δείτε το infographic των αποτελεσμάτων και ολόκληρη τη μελέτη
Διαβάστε περισσότερα

Η Groupama λανσάρει ασφάλιση ειδικά για BnB – Ασπίδα προστασίας για ιδιοκτήτες βραχυχρόνιας μίσθωσης

Newsroom 3 -
H Groupama εισάγει ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα στην ελληνική αγορά για τις ανάγκες της βραχυχρόνιας φιλοξενίας
Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΕΕ: Η ΕΕ παρατείνει την επάρκεια προστασίας δεδομένων του ΗΒ έως τον Δεκέμβριο του 2025

Newsroom 3 -
Οι σχετικές αποφάσεις παρατείνουν τη ροή προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο - Ποια τα επόμενα βήματα
Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση: Ευοδώθηκαν οι προσπάθειες του ΕΕΑ για αυτοματοποίηση διαδικασιών

Newsroom -
Απαλλαγή από γραφειοκρατικό βάρος και ενίσχυση της αξιοπιστίας του Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Διεθνής συμμαχία: Η Mega Brokers με τον Όμιλο Unilink

Newsroom 3 -
Ηγετικό ρόλο στην Acrisure για Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη αναλαμβάνει ο Τ. Χατζηθεοδοσίου - Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Το ταξίδι συνεχίζεται – πιο ισχυρό από ποτέ!»
Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Η Syndea υπενθυμίζει τη σημασία της ασφάλειας και της φροντίδας των κατοικίδιων

Newsroom 3 -
Σήμερα, 8 Αυγούστου, τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Γάτας, μια ημέρα αφιερωμένη στα αγαπημένα μας ζώα, που συχνά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας. Η περίπτωση...
Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα κοινωνικής ευθύνης από τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: «Η ασφάλειά σας είναι και δική μας ευθύνη»

Newsroom 3 -
Η ΔΥΝΑΜΙΣ συνιστά πριν το ταξίδι μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο, καθώς μπορούν να αποτρέψουν ατυχήματα και να σώσουν ζωές
Διαβάστε περισσότερα

Υδρογειος Ασφαλιστική: Επενδύοντας στη διαπολιτισμική συνεργασία για την ελληνική αγορά

Newsroom 3 -
Εκπαιδεύοντας το δυναμικό της στην ενσυναίσθηση και κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, η Υδρογειος ενισχύει την απόδοση σε διεθνές περιβάλλον
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Διεθνής συμμαχία: Η Mega Brokers με τον Όμιλο Unilink

Ηγετικό ρόλο στην Acrisure για Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη αναλαμβάνει ο Τ. Χατζηθεοδοσίου - Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Το ταξίδι συνεχίζεται – πιο ισχυρό από ποτέ!»
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Η Syndea υπενθυμίζει τη σημασία της ασφάλειας και της φροντίδας των κατοικίδιων

Σήμερα, 8 Αυγούστου, τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Γάτας, μια...
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μήνυμα κοινωνικής ευθύνης από τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: «Η ασφάλειά σας είναι και δική μας ευθύνη»

Η ΔΥΝΑΜΙΣ συνιστά πριν το ταξίδι μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο, καθώς μπορούν να αποτρέψουν ατυχήματα και να σώσουν ζωές
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Υδρογειος Ασφαλιστική: Επενδύοντας στη διαπολιτισμική συνεργασία για την ελληνική αγορά

Εκπαιδεύοντας το δυναμικό της στην ενσυναίσθηση και κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, η Υδρογειος ενισχύει την απόδοση σε διεθνές περιβάλλον
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Και Αν Συμβεί…»: Το Podcast που αλλάζει το παιχνίδι στον Ασφαλιστικό Κλάδο

Με χιούμορ, σοφία και αληθινές ιστορίες, το νέο επεισόδιο της σειράς φωτίζει πτυχές της διαμεσολάβησης που σπάνια αναδεικνύονται
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.