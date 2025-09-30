Η ΕΑΕΕ μπαίνει στο «τραπέζι των μεγάλων» – Επιτυχία για την ηγεσία της

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) καθιερώνεται πλέον ως κρίσιμος θεσμικός εταίρος στον διάλογο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που αποτελεί σαφή επιτυχία για την ηγεσία της.

Το γεύμα εργασίας που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) με τους κορυφαίους εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων ΣΕΒ και ΣΕΤΕ, στο οποίο συμμετείχε η ΕΑΕΕ, επιβεβαιώνει ότι η Ένωση, υπό τον πρόεδρο Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου και τη γενική διευθύντρια Ελίνα Παπασπυροπούλου, κατάφερε να τοποθετήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες στο επίκεντρο της οικονομικής στρατηγικής.

- Advertisement -

Με βάση το ρεπορτάζ του banks.com.gr, η συμμετοχή της ΕΑΕΕ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφαλιστική αγορά δεν είναι πλέον απλός παρατηρητής, αλλά ενεργός συνομιλητής μαζί με τράπεζες και κορυφαίους παραγωγικούς φορείς.

Ο πρόεδρος και η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι με τους επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών, σε μια συγκυρία όπου η πιστωτική επέκταση προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις φτάνει το 16%, έναντι μόλις 3% στον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η δυναμική αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, έργα υποδομών και επιχειρηματικά προγράμματα, ενώ παράλληλα αυξάνει την ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη και διαχείριση κινδύνων.

- Advertisement -

Η συμμετοχή της ΕΑΕΕ δεν είναι τυπική. Αντιθέτως, σηματοδοτεί τη μετατόπιση του ρόλου των ασφαλιστικών εταιρειών από παρατηρητές σε ενεργούς συνομιλητές, με δυνατότητα να επηρεάζουν τις στρατηγικές αποφάσεις για χρηματοδότηση έργων, καινοτομία και πράσινη ανάπτυξη. Η συνεργασία τραπεζών και ασφαλιστικών, τόσο μέσω bancassurance όσο και σε θεσμικό επίπεδο, με κοινές πρωτοβουλίες για φορολογικά και αναπτυξιακά ζητήματα, αποκτά πλέον κεντρική σημασία για την ανάπτυξη της αγοράς.

Το γεύμα εργασίας της ΕΕΤ καταδεικνύει ότι οι μεγάλοι θεσμοί της χώρας –τράπεζες, βιομηχανία, τουρισμός και ασφάλιση– κινούνται πλέον συντονισμένα. Για την ασφαλιστική αγορά, η συμμετοχή στο «τραπέζι των μεγάλων» ισοδυναμεί με αναγνώριση του ρόλου της ως κρίσιμου παράγοντα στην οικονομία, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σημαντική επιτυχία της ηγεσίας της ΕΑΕΕ, που ανέδειξε τη στρατηγική αξία των ασφαλιστικών εταιρειών στο εθνικό οικονομικό οικοσύστημα.