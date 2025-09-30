back to top
17.9 C
Athens
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Η ΕΑΕΕ μπαίνει στο «τραπέζι των μεγάλων» – Επιτυχία για την ηγεσία της

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) καθιερώνεται πλέον ως κρίσιμος θεσμικός εταίρος στον διάλογο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που αποτελεί σαφή επιτυχία για την ηγεσία της.

Το γεύμα εργασίας που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) με τους κορυφαίους εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων ΣΕΒ και ΣΕΤΕ, στο οποίο συμμετείχε η ΕΑΕΕ, επιβεβαιώνει ότι η Ένωση, υπό τον πρόεδρο Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου και τη γενική διευθύντρια Ελίνα Παπασπυροπούλου, κατάφερε να τοποθετήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες στο επίκεντρο της οικονομικής στρατηγικής.

- Advertisement -

Με βάση το ρεπορτάζ του banks.com.gr, η συμμετοχή της ΕΑΕΕ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφαλιστική αγορά δεν είναι πλέον απλός παρατηρητής, αλλά ενεργός συνομιλητής μαζί με τράπεζες και κορυφαίους παραγωγικούς φορείς.

Ο πρόεδρος και η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι με τους επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών, σε μια συγκυρία όπου η πιστωτική επέκταση προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις φτάνει το 16%, έναντι μόλις 3% στον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η δυναμική αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, έργα υποδομών και επιχειρηματικά προγράμματα, ενώ παράλληλα αυξάνει την ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη και διαχείριση κινδύνων.

- Advertisement -

Η συμμετοχή της ΕΑΕΕ δεν είναι τυπική. Αντιθέτως, σηματοδοτεί τη μετατόπιση του ρόλου των ασφαλιστικών εταιρειών από παρατηρητές σε ενεργούς συνομιλητές, με δυνατότητα να επηρεάζουν τις στρατηγικές αποφάσεις για χρηματοδότηση έργων, καινοτομία και πράσινη ανάπτυξη. Η συνεργασία τραπεζών και ασφαλιστικών, τόσο μέσω bancassurance όσο και σε θεσμικό επίπεδο, με κοινές πρωτοβουλίες για φορολογικά και αναπτυξιακά ζητήματα, αποκτά πλέον κεντρική σημασία για την ανάπτυξη της αγοράς.

Το γεύμα εργασίας της ΕΕΤ καταδεικνύει ότι οι μεγάλοι θεσμοί της χώρας –τράπεζες, βιομηχανία, τουρισμός και ασφάλιση– κινούνται πλέον συντονισμένα. Για την ασφαλιστική αγορά, η συμμετοχή στο «τραπέζι των μεγάλων» ισοδυναμεί με αναγνώριση του ρόλου της ως κρίσιμου παράγοντα στην οικονομία, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σημαντική επιτυχία της ηγεσίας της ΕΑΕΕ, που ανέδειξε τη στρατηγική αξία των ασφαλιστικών εταιρειών στο εθνικό οικονομικό οικοσύστημα.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Οι φόβοι της αγοράς επιβεβαιώθηκαν: τα ατομικά συμβόλαια ζωής δοκιμάζονται έντονα!

Newsroom 3 -
Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη μείωση νέων εργασιών ζωής το α΄ εξάμηνο 2025

Newsroom 3 -
Το δισεπίλυτο πρόβλημα στις σχέσεις των ιδιωτικών κλινικών με τις ασφαλιστικές και το κράτος οδήγησε σε σημαντική μείωση νέων εργασιών
Διαβάστε περισσότερα

Στο -1% η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής το εξάμηνο, με άνοδο στα ομαδικά

Newsroom 3 -
Η συνολική παραγωγή του κλάδου ζωής και υγείας ήταν 762,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο και 1,61 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο
Διαβάστε περισσότερα

«The New Era of Leadership»: Το 12ο Συνέδριο της GAMA στην Ελλάδα, με χορηγό επικοινωνίας το INSURANCE WORLD

Newsroom 3 -
Διεθνούς κύρους ομιλητές και βραβεύσεις, στο συνέδριο που διοργανώνουν οι ΕΣΑΠΕ και GAMA Hellas – Cyprus την 1η Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Μια νέα σελίδα στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ανοίγει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Newsroom 3 -
Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ η δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας
Διαβάστε περισσότερα

Οι φόβοι της αγοράς επιβεβαιώθηκαν: τα ατομικά συμβόλαια ζωής δοκιμάζονται έντονα!

Newsroom 3 -
Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Ασφαλιστική αλλάζει το κλίμα… μέσα μας για τις φυσικές καταστροφές

Newsroom 3 -
Με νέα καμπάνια και microsite, η εταιρεία συμβάλλει στην πρόληψη και στη διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης
Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Επιταχύνθηκαν οι άδειες επισκευής στη Θεσσαλία

Newsroom 3 -
Παράλληλα, περίπου 10 ιδιοκτήτες κτιρίων καθημερινά λαμβάνουν το ποσό της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για τον ίδιο σκοπό
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Μια νέα σελίδα στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ανοίγει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ η δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας
Editorial

Οι φόβοι της αγοράς επιβεβαιώθηκαν: τα ατομικά συμβόλαια ζωής δοκιμάζονται έντονα!

Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

H Εθνική Ασφαλιστική αλλάζει το κλίμα… μέσα μας για τις φυσικές καταστροφές

Με νέα καμπάνια και microsite, η εταιρεία συμβάλλει στην πρόληψη και στη διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης
Θεσμικοί φορείς

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Επιταχύνθηκαν οι άδειες επισκευής στη Θεσσαλία

Παράλληλα, περίπου 10 ιδιοκτήτες κτιρίων καθημερινά λαμβάνουν το ποσό της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για τον ίδιο σκοπό
Υγεία

ΠΟΕΔΗΝ για τους νέους Oργανισμούς των νοσοκομείων: Ανάπτυξη ή υποβάθμιση του ΕΣΥ

Η υποβάθμιση της περιφέρειας και οι επιπτώσεις στην υγειονομική ασφάλεια
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.