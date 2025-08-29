back to top
Η Διοικητική Επιτροπή του ΕΕΑ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενόψει των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Επιμελητηρίου

Η Διοικητική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπό τον πρόεδρό του Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, είχε την τιμή να γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΕΕΑ, επίσκεψη στον ΠτΔ

Η αντιπροσωπεία του ΕΕΑ, το οποίο συμπληρώνει έναν αιώνα αδιάλειπτης παρουσίας και συνεχούς προσφοράς, ενημέρωσε τον κ. Τασούλα για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, προκειμένου να στηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους αυτοαπασχολούμενους και να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους.

Επίσης, ενημέρωσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν τον Οκτώβριο με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών ύπαρξης και λειτουργίας του Επιμελητηρίου και ζήτησαν την συμμετοχή του. Στις εκδηλώσεις θα τονιστεί η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας διαχρονικά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας ευχαρίστησε τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής για την ενημέρωση και τους συνεχάρη για τον εποικοδομητικό τρόπο με τον οποίο ενημερώνουν την πολιτεία για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

ΕΕΑ, επίσκεψη στον ΠτΔ

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι: Νίκος Γρέντζελος Α’ αντιπρόεδρος, Ηλίας Μάνδρος Γ’ αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Παντελής οικονομικός επόπτης, Γιάννης Βαφειαδάκης υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, και Σπύρος Σταυρούλιας υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

