back to top
26.7 C
Athens
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Η Coface εγκρίνεται από το Lloyd’s για νέο συνδικάτο πιστωτικής ασφάλισης – Σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική αγορά

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Διεθνείς Ειδήσεις

Η Coface ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε «έγκριση επί της αρχής» από το Lloyd’s για την ίδρυση ενός νέου συνδικάτου που θα δραστηριοποιείται στην πιστωτική ασφάλιση βραχυπρόθεσμων συναλλαγών. Το νέο συνδικάτο, με την ονομασία Coface Lloyd’s Syndicate 2546, θα διαχειρίζεται η Apollo Syndicate Management και αναμένεται να ξεκινήσει την ανάληψη κινδύνων το 2025.

- Advertisement -

Στόχος της Coface είναι η προσφορά λύσεων αξιολόγησης υψηλού επιπέδου (AA-) στους πελάτες της, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς και ενισχύοντας την ανάπτυξη της πιστωτικής ασφάλισης μέσα από την πλατφόρμα του Lloyd’s.

Ο Xavier Durand, Διευθύνων Σύμβουλος της Coface, τόνισε: «Η δημιουργία του συνδικάτου 2546 αποτελεί σημαντικό βήμα για την Coface και αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε την υποστήριξη προς τους πελάτες μας, προσφέροντας ένα ευρύτερο φάσμα λύσεων. Βλέπουμε σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για την πιστωτική ασφάλιση στο Lloyd’s. Η νέα αυτή δομή ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του στρατηγικού μας πλάνου Power The Core και υποστηρίζει τη φιλοδοξία μας να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο οικοσύστημα αναφοράς στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου».

- Advertisement -

Από την πλευρά του, ο David Ibeson, CEO της Apollo Group, σημείωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Coface ως νέο συνεργάτη στην πλατφόρμα Apollo. Ο συνδυασμός της εμπειρίας της Coface στην πιστωτική ασφάλιση και της τεχνογνωσίας της Apollo στη δημιουργία καινοτόμων συνδικάτων αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εξέλιξη για την αγορά του Lloyd’s».

Σύνδεση με την ελληνική αγορά

Η ίδρυση του συνδικάτου της Coface στο Lloyd’s αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική αγορά ασφαλίσεων πιστώσεων. Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς, και κυρίως στον εξαγωγικό τομέα, αντιμετωπίζουν καθημερινά τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή αθέτησης πληρωμών από πελάτες στο εξωτερικό. Η πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής αξιολόγησης (AA-) μέσω του Lloyd’s προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στις συναλλαγές τους, μειώνοντας ουσιαστικά τον πιστωτικό κίνδυνο.

Παράλληλα, η επέκταση της Coface με ένα ισχυρό διεθνές συνδικάτο δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την ελληνική αγορά πιστωτικής ασφάλισης, καθιστώντας διαθέσιμα προϊόντα που μέχρι σήμερα ήταν προσιτά κυρίως σε πολυεθνικούς ομίλους. Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα του Lloyd’s ενισχύουν την εμπιστοσύνη των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς συνεργασίες, ανοίγοντας δρόμους για ασφαλέστερη ανάπτυξη και επέκταση σε αγορές υψηλού ρίσκου.

Με την έναρξη λειτουργίας του συνδικάτου το 2025, αναμένεται ότι η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα θα έχει πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, ενώ η Coface ενισχύει τον ρόλο της ως στρατηγικός εταίρος στην ανάπτυξη της πιστωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα και διεθνώς.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Coface: Οι εμπορικές πιστώσεις ως αντίβαρο στη χρηματοπιστωτική στενότητα

Newsroom 3 -
Η οικονομολόγος Mélina London αναλύει τον ρόλο των εμπορικών πιστώσεων στο νέο podcast της Coface
Διαβάστε περισσότερα

Η Coface εξαγόρασε την Cedar RoseGroup

Newsroom -
Η Coface ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Cedar Rose.
Διαβάστε περισσότερα

Τι είδαν τα Lloyds το 2024 και τι οραματίζονται για το 2025

Newsroom 4 -
O J. Neal εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τα Lloyd’s βρίσκονται σε πολύ καλή θέση ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς αλλαγές
Διαβάστε περισσότερα

Lloyds: Προσοχή στην αξία του κινδύνου και την υπό-ασφάλιση

Newsroom 4 -
Σοβαρές επιπτώσεις θα έχουν στους ασφαλιστές οι δασμοί που επέβαλλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την Lloyd’s Market Association. Οι προσαρμογές...
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η σύνεση φέρνει αυξημένη κερδοφορία για τη Swiss Re το α΄ εξάμηνο

Newsroom 3 -
Πώς σχολιάζουν τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος Andreas Berger και ο οικονομικός διευθυντής Anders Malmström
Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινή ανανέωση για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές – Μικρές αλλαγές με μεγάλο αποτύπωμα

Newsroom 3 -
Η καλοκαιρινή περίοδος μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη ευκαιρία για επαγγελματική ανασύνταξη και προσωπική φροντίδα
Διαβάστε περισσότερα

Κ. Κατσαφάδος: Νέα μέτρα για τους πυρόπληκτους τη Δευτέρα – Άνιση η μάχη με την κλιματική κρίση

Newsroom 3 -
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΜΟΣ: Σημαντική άνοδος το 2024, στρατηγικός στόχος η καινοτομία

Newsroom 3 -
Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη ΓΣ έγινε στην αύξηση της μερίδας των εταίρων, η οποία έφτασε σε πρωτοφανή για τον συνεταιρισμό επίπεδα
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Επικαιρότητα

ΑΠΑ: Επείγουσα προειδοποίηση για τη χρήση drones σε περιοχές πυρκαγιών

Κίνδυνος για τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης και την ανθρώπινη ζωή
Διεθνείς Ειδήσεις

Η σύνεση φέρνει αυξημένη κερδοφορία για τη Swiss Re το α΄ εξάμηνο

Πώς σχολιάζουν τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος Andreas Berger και ο οικονομικός διευθυντής Anders Malmström
Editorial

Καλοκαιρινή ανανέωση για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές – Μικρές αλλαγές με μεγάλο αποτύπωμα

Η καλοκαιρινή περίοδος μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη ευκαιρία για επαγγελματική ανασύνταξη και προσωπική φροντίδα
Επικαιρότητα

Κ. Κατσαφάδος: Νέα μέτρα για τους πυρόπληκτους τη Δευτέρα – Άνιση η μάχη με την κλιματική κρίση

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Εκδηλώσεις

ΠΑΝΟΡΜΟΣ: Σημαντική άνοδος το 2024, στρατηγικός στόχος η καινοτομία

Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη ΓΣ έγινε στην αύξηση της μερίδας των εταίρων, η οποία έφτασε σε πρωτοφανή για τον συνεταιρισμό επίπεδα
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.