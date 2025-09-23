26.4 C
Η Carglass® τιμά την εμπιστοσύνη των πελατών στην Εθνική Εβδομάδα εξυπηρέτησής τους

Tη συμμετοχή της στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) από τις 6 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025, ανακοίνωσε η Carglass®.

Σκοπός της εταιρείας είναι να αναδείξει τη δέσμευσή της για παροχή εξαιρετικής εμπειρίας στους πελάτες κατά την επισκευή-αντικατάσταση κρυστάλλων οχημάτων και την παραμετροποίηση καμερών ADAS. Για την Carglass®, αυτή η συμμετοχή είναι επίσης μια ευκαιρία να τιμήσει την εμπιστοσύνη των πελατών της.

Όπως δήλωσε η Εύη Φραγκιουδάκη, Incidence Approval Supervisor της Carglass®:
«Η Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών δεν είναι απλώς μια “εβδομάδα δράσεων”, αλλά μια υπενθύμιση του λόγου που βρισκόμαστε καθημερινά εδώ: του ανθρώπου που μας εμπιστεύεται. Μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια στην εταιρεία, αντιλαμβάνομαι πως η εξυπηρέτηση δεν είναι διαδικασία, είναι σχέση. Είναι η στιγμή που δείχνεις στον πελάτη ότι πραγματικά τον ακούς, ότι νοιάζεσαι και ότι είσαι εκεί για να τον στηρίξεις.»

Αναφερόμενη στην περσινή επιτυχημένη συμμετοχή της εταιρείας, η κ. Φραγκιουδάκη υπογράμμισε τη δύναμη της αυθεντικής επικοινωνίας: «Προσωπικά, με συγκινεί ιδιαίτερα όταν ένας πελάτης μας παίρνει τηλέφωνο ξανά όχι για κάποιο πρόβλημα, αλλά για να πει “σας ευχαριστώ”. Αυτές οι μικρές αλλά τόσο ουσιαστικές στιγμές μας γεμίζουν χαρά και μας δίνουν κίνητρο να συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση».

«Από όλες τις δράσεις, ξεχωρίζω εκείνη όπου οι πελάτες μοιράστηκαν προσωπικά μηνύματα προς την ομάδα μας» καταλήγει. «Διαβάζοντάς τα, ένιωσα συγκίνηση και περηφάνια, και αυτή η αίσθηση με συνοδεύει μέχρι σήμερα. Είναι η πιο δυνατή απόδειξη ότι η φροντίδα και η αυθεντική επικοινωνία μένουν αξέχαστες.»

