Η Brocare Insurance επενδύει στη Μάνη με νέο γραφείο στη Στούπα

Με ιδιαίτερη επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 τα εγκαίνια του νέου γραφείου της Brocare Insurance στη Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης, σε συνεργασία με την κα Ελένη Κουτουλέα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών, συνεργάτες της Brocare, καθώς και δεκάδες πελάτες που στηρίζουν διαχρονικά την εταιρεία.

Η Brocare Insurance, εταιρεία της οικογένειας Ορφανού με έδρα την Καλαμάτα, ιδρύθηκε το 1996 και σήμερα αριθμεί 75 συνεργάτες, εκ των οποίων οι 50 συνεργάζονται αποκλειστικά με την εταιρεία. Από το 2023 έχει προχωρήσει σε 14 εξαγορές ασφαλιστικών γραφείων, ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Σύμφωνα με τον στρατηγικό της σχεδιασμό, μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθούν ακόμη τρεις νέες εξαγορές.

Η νέα συνεργάτιδα της εταιρείας, κα Ελένη Κουτουλέα, διαθέτει πολυσχιδή επαγγελματική πορεία. Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές, εργάστηκε σε μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, για να στραφεί στη συνέχεια στον ασφαλιστικό χώρο, αποκτώντας επίσημη πιστοποίηση ως ασφαλιστικός πράκτορας. Σήμερα, αναλαμβάνει –με τη στήριξη της Brocare Insurance– την ανάπτυξη του δικτύου και των υπηρεσιών στην περιοχή της Μάνης, η οποία παρουσιάζει ολοένα αυξανόμενη δυναμική.

Στόχος της συνεργασίας είναι η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων με ειλικρίνεια, επαγγελματισμό και συνέπεια, τιμώντας τις αξίες που καθοδηγούν την Brocare Insurance για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η παρουσία της Brocare στη Στούπα αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου της, με σκοπό να βρίσκεται πιο κοντά στους πελάτες και στις ανάγκες τους, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προσωπική εξυπηρέτηση.