back to top
17.8 C
Athens
Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

Η ARAG Hellas στο Διεθνές Sales & Strategy Meeting της ARAG SE στη Μαδρίτη

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη το διεθνές Sales & Strategy Meeting της ARAG SE, η κορυφαία συνάντηση των συνεργατών και στελεχών της εταιρείας από τις 19 χώρες όπου δραστηριοποιείται διεθνώς.

ARAG SE, Madrid meeting 2025

- Advertisement -

Η εκδήλωση διοργανώνεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Dr. Renko Dirksen, Chairman του Board of Directors, και του Dr. Matthias Maslaton, υπεύθυνου για τον νευραλγικό τομέα των Πωλήσεων διεθνώς.

Στη διήμερη συνάντηση συμμετείχαν πάνω από 70 στελέχη των διεθνών υποκαταστημάτων της ARAG SE, με κύριο θέμα την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) ως εργαλείου ανάπτυξης των εργασιών.

- Advertisement -

Η εκδήλωση περιλάμβανε εξειδικευμένες παρουσιάσεις από διακεκριμένους επιστήμονες, εργαστήρια (workshops), καθώς και συνεδρίες σε ομάδες εργασίας (think tanks), όπου κάθε ομάδα παρουσίασε τις θέσεις της ενώπιον των υπολοίπων, προωθώντας τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητα απόψεων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις σε πολλαπλά αντικείμενα εφαρμοσμένης AI, ασκήσεις δημιουργίας εικόνων και προτύπων, αντιμετώπισης ανταγωνιστικών μοντέλων, καθώς και table debates για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών.

Μια ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η ξενάγηση των συνέδρων με οικολογικά ηλεκτρικά ποδήλατα στα αξιοθέατα της Μαδρίτης, υπό το φως μιας πραγματικά καλοκαιρινής ημέρας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα Best Sales Achievement Awards, με τους φετινούς νικητές να προέρχονται από τις χώρες: Αμερική, Ιρλανδία και Αυστρία.

Το ελληνικό υποκατάστημα της ARAG εκπροσώπησαν ο CEO κ. Δημήτριος Τσεκούρας, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Πωλήσεων κ. Χρήστο Μήλα.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Νέα προγράμματα για βραχυχρόνιες μισθώσεις από την INTERLIFE – Συνεργασία με την ARAG

Newsroom 3 -
Με τα νέα προγράμματα η INTERLIFE προσφέρει ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη στους ιδιοκήτες καταλυμάτων, στηρίζοντας τη δραστηριότητά τους
Διαβάστε περισσότερα

Γυρίζοντας από διακοπές και βρίσκοντας το σπίτι παραβιασμένο: οι προκλήσεις για τους ιδιοκτήτες

Newsroom 3 -
Εταιρείες όπως η ARAG παρέχουν νομική υποστήριξη στους ασφαλισμένους, ώστε να διασφαλίζεται η αποζημίωση και τα δικαιώματά τους
Διαβάστε περισσότερα

ERGO Grow Together: Πέντε χρόνια επιβράβευσης της αριστείας και της συνεργασίας

Newsroom 3 -
Η ERGO Ασφαλιστική τίμησε άλλη μια χρονιά τους ανθρώπους της για τα εξαιρετικά επιτεύγματα και την υποδειγματική επαγγελματική συμπεριφορά τους
Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά τα GAMA Global Awards σε Ελλάδα και Κύπρο

Newsroom 3 -
Οι δύο χώρες υποδέχονται την 1η Οκτωβρίου έναν θεσμό διεθνούς κύρους, που αναγνωρίζει την αριστεία στον ασφαλιστικό-χρηματοοικονομικό κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

100 χρόνια ΕΕΑ – Μια μεγάλη βραδιά ελληνικής παράδοσης στο Περιστέρι, με την υπογραφή του Γιάννη Ρούσση

Newsroom 3 -
Μια γιορτή για όλους, μια συνάντηση γενεών, μια βραδιά που ενώνει τον πολιτισμό με την ιστορία του ελληνικού επιχειρείν
Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΑΔ για την Ασπίς Πρόνοια: «Μια πληγή που δεν κλείνει»

Newsroom 3 -
Για 16 χρόνια ανεμπόδιστης κωλυσιεργίας, ώστε να παρεμποδίζεται το έργο των ανθρώπων της διαμεσολάβησης, κάνει λόγο η Ομοσπονδία
Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στήριξε ως χορηγός την ετήσια εκδήλωση του ΣΕΜΑ

Newsroom 3 -
Η εταιρεία ενίσχυσε έμπρακτα μια πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια του κλάδου
Διαβάστε περισσότερα

Η Carglass® έτρεξε στον 17ο Αγώνα Greece Race for the Cure®

Newsroom 3 -
Υπό το σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού», η εταιρεία ενίσχυσε έμπρακτα τον αγώνα για την πρόληψη και τη στήριξη των ασθενών
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

100 χρόνια ΕΕΑ – Μια μεγάλη βραδιά ελληνικής παράδοσης στο Περιστέρι, με την υπογραφή του Γιάννη Ρούσση

Μια γιορτή για όλους, μια συνάντηση γενεών, μια βραδιά που ενώνει τον πολιτισμό με την ιστορία του ελληνικού επιχειρείν
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Άσυλο Ανιάτων: Αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Η δωρεά εκσυγχρονίζει ουσιαστικά τις υποδομές του Νοσηλευτηρίου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και των συνθηκών νοσηλείας
Υγεία

Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας: Ψηφιακή επανάσταση στην περίθαλψη και την ασφάλεια των ασθενών στην ΕΕ

Ο ΕΧΔΥ υπόσχεται διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και ταχύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας
Εκπαίδευση

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπαιδεύει Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στα Χρηματοοικονομικά

Το 4ωρο πρόγραμμα θα καλύψει το πρώτο επίπεδο γνώσεων σε πεδία όπως η χρηματοδότηση, η επιχειρηματική διαχείριση και η ασφάλιση
Θεσμικοί φορείς

Η ΠΟΑΔ για την Ασπίς Πρόνοια: «Μια πληγή που δεν κλείνει»

Για 16 χρόνια ανεμπόδιστης κωλυσιεργίας, ώστε να παρεμποδίζεται το έργο των ανθρώπων της διαμεσολάβησης, κάνει λόγο η Ομοσπονδία
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.