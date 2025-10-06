Η ARAG Hellas στο Διεθνές Sales & Strategy Meeting της ARAG SE στη Μαδρίτη

Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη το διεθνές Sales & Strategy Meeting της ARAG SE, η κορυφαία συνάντηση των συνεργατών και στελεχών της εταιρείας από τις 19 χώρες όπου δραστηριοποιείται διεθνώς.

Η εκδήλωση διοργανώνεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Dr. Renko Dirksen, Chairman του Board of Directors, και του Dr. Matthias Maslaton, υπεύθυνου για τον νευραλγικό τομέα των Πωλήσεων διεθνώς.

Στη διήμερη συνάντηση συμμετείχαν πάνω από 70 στελέχη των διεθνών υποκαταστημάτων της ARAG SE, με κύριο θέμα την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) ως εργαλείου ανάπτυξης των εργασιών.

Η εκδήλωση περιλάμβανε εξειδικευμένες παρουσιάσεις από διακεκριμένους επιστήμονες, εργαστήρια (workshops), καθώς και συνεδρίες σε ομάδες εργασίας (think tanks), όπου κάθε ομάδα παρουσίασε τις θέσεις της ενώπιον των υπολοίπων, προωθώντας τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητα απόψεων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις σε πολλαπλά αντικείμενα εφαρμοσμένης AI, ασκήσεις δημιουργίας εικόνων και προτύπων, αντιμετώπισης ανταγωνιστικών μοντέλων, καθώς και table debates για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών.

Μια ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η ξενάγηση των συνέδρων με οικολογικά ηλεκτρικά ποδήλατα στα αξιοθέατα της Μαδρίτης, υπό το φως μιας πραγματικά καλοκαιρινής ημέρας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα Best Sales Achievement Awards, με τους φετινούς νικητές να προέρχονται από τις χώρες: Αμερική, Ιρλανδία και Αυστρία.

Το ελληνικό υποκατάστημα της ARAG εκπροσώπησαν ο CEO κ. Δημήτριος Τσεκούρας, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Πωλήσεων κ. Χρήστο Μήλα.