Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής για τη λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Newsroom 3

Υγεία

Διευκρινίσεις για το περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος σε ασθενή, που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου έδωσε με ανακοίνωσή της η Ευρωκλινική:

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν συλληφθεί με τις κατηγορίες της έκθεσης και της βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής -μία 32χρονη γυναίκα και ένας 50χρονος άνδρας- και μία 26χρονη νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να έκανε το λάθος. Και οι τρεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

