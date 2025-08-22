back to top
29 C
Athens
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Η Allianz Trade αποκαλύπτει κλειδιά για ασφαλή διείσδυση σε νέες αγορές

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Λοιποί κλάδοι

Η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας είναι μονόδρομος για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν ανάπτυξη και εξωστρέφεια. Ωστόσο, η είσοδος σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι εύκολη υπόθεση και συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έρευνα Εμπορίου, το 42% των εξαγωγικών επιχειρήσεων παγκοσμίως αναμένει αύξηση στους χρόνους αναμονής για πληρωμές, μια τάση που επηρεάζει και τις ελληνικές εταιρείες. Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Allianz Trade προσφέρει σύγχρονα εργαλεία που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιολογούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους πελάτες τους, να προστατεύονται από επισφάλειες και να διευρύνουν με ασφάλεια τις διεθνείς τους δραστηριότητες.

- Advertisement -

Η Allianz Trade παρουσιάζει το νέο της ενημερωτικό ebook με τίτλο «Εξάγοντας σε νέες αγορές», σχεδιασμένο ειδικά για να υποστηρίξει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η παγκόσμια αγορά.

Το ebook αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για όσους θέλουν να προσεγγίσουν νέες αγορές με αυτοπεποίθηση και γνώση. Διατίθεται ηλεκτρονικά και παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις ιδιαιτερότητες των εξαγωγικών συναλλαγών, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν με ασφάλεια την επόμενη φάση ανάπτυξής τους.

- Advertisement -

Κατεβάστε το ebook

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Coface εγκρίνεται από το Lloyd’s για νέο συνδικάτο πιστωτικής ασφάλισης – Σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική αγορά

Newsroom 3 -
Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα του Lloyd’s ενισχύουν την εμπιστοσύνη των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς συνεργασίες
Διαβάστε περισσότερα

Allianz Trade: Νέο εργαλείο για τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας στις B2B συνεργασίες

Newsroom 3 -
Tο εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει ως «ασπίδα» για τις επιχειρήσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο επισφαλών συνεργασιών
Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμμαχία: Η Mega Brokers με τον Όμιλο Unilink

Newsroom 3 -
Ηγετικό ρόλο στην Acrisure για Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη αναλαμβάνει ο Τ. Χατζηθεοδοσίου - Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Το ταξίδι συνεχίζεται – πιο ισχυρό από ποτέ!»
Διαβάστε περισσότερα

Μια ξεχωριστή εμπειρία ομαδικότητας και έμπνευσης για την Allianz Trade in Greece

Newsroom 3 -
Σε ένα αξέχαστο teambuilding event συμμετείχε πρόσφατα η ομάδα της Allianz Trade in Greece, παρουσία του motivational speaker Άγγελου Πενταρή
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Από τη Θεσσαλία του 2023 στην Ήπειρο του 2025 – Μαθήματα για την ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Διπλή πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά: να αναπτύξει μηχανισμούς άμεσης αποζημίωσης και να προετοιμάσει την κοινωνία για την επόμενη καταστροφή
Διαβάστε περισσότερα

Ο κατακερματισμός παρόχων δυσκολεύει πάνω από τους μισούς ειδικούς κυβερνοασφάλειας

Newsroom 3 -
Νέα έκθεση της Kaspersky αναλύει την τρέχουσα κατάσταση στους οργανισμούς και τις προκλήσεις στα περιβάλλοντα ασφαλείας πολλαπλών παρόχων
Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ Holdings συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση με πλήρη θεματολογία

Newsroom 3 -
Μετά από μια χρονιά σημαντικών επιδόσεων, η ΕΥΡΩΠΗ Holdings προχωρά στη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27 Αυγούστου 2025
Διαβάστε περισσότερα

Infotrust – VIDAVO: Το tele-underwriting ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ελληνική ασφάλιση

Newsroom 3 -
Η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τον κλάδο, που διαφορετικά κινδυνεύει να μείνει πίσω σε σχέση με ώριμες αγορές
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Editorial

Από τη Θεσσαλία του 2023 στην Ήπειρο του 2025 – Μαθήματα για την ασφαλιστική αγορά

Διπλή πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά: να αναπτύξει μηχανισμούς άμεσης αποζημίωσης και να προετοιμάσει την κοινωνία για την επόμενη καταστροφή
Cyber

Ο κατακερματισμός παρόχων δυσκολεύει πάνω από τους μισούς ειδικούς κυβερνοασφάλειας

Νέα έκθεση της Kaspersky αναλύει την τρέχουσα κατάσταση στους οργανισμούς και τις προκλήσεις στα περιβάλλοντα ασφαλείας πολλαπλών παρόχων
Επικαιρότητα

Crios Escapes: Απόδραση απ’ την Πάρο στο Αιγαίο που ονειρεύεστε

Αυτό το καλοκαίρι, αφήστε την Crios Escapes να σας οδηγήσει σε κρυφούς όρμους, σμαραγδένια νερά κι αξέχαστες εμπειρίες στα ανοιχτά της Πάρου
Εκδηλώσεις

Η ΕΥΡΩΠΗ Holdings συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση με πλήρη θεματολογία

Μετά από μια χρονιά σημαντικών επιδόσεων, η ΕΥΡΩΠΗ Holdings προχωρά στη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27 Αυγούστου 2025
Υγεία

Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ: Παρεμβάσεις για τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα

Η Θ. Καρποδίνη προειδοποίησε για κυρώσεις στα διαγνωστικά - Η κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων και το νέο σύστημα ελέγχου κατά της διαφθοράς
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.