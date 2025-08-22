Η Allianz Trade αποκαλύπτει κλειδιά για ασφαλή διείσδυση σε νέες αγορές

Η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας είναι μονόδρομος για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν ανάπτυξη και εξωστρέφεια. Ωστόσο, η είσοδος σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι εύκολη υπόθεση και συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έρευνα Εμπορίου, το 42% των εξαγωγικών επιχειρήσεων παγκοσμίως αναμένει αύξηση στους χρόνους αναμονής για πληρωμές, μια τάση που επηρεάζει και τις ελληνικές εταιρείες. Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Allianz Trade προσφέρει σύγχρονα εργαλεία που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιολογούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους πελάτες τους, να προστατεύονται από επισφάλειες και να διευρύνουν με ασφάλεια τις διεθνείς τους δραστηριότητες.

Η Allianz Trade παρουσιάζει το νέο της ενημερωτικό ebook με τίτλο «Εξάγοντας σε νέες αγορές», σχεδιασμένο ειδικά για να υποστηρίξει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η παγκόσμια αγορά.

Το ebook αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για όσους θέλουν να προσεγγίσουν νέες αγορές με αυτοπεποίθηση και γνώση. Διατίθεται ηλεκτρονικά και παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις ιδιαιτερότητες των εξαγωγικών συναλλαγών, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν με ασφάλεια την επόμενη φάση ανάπτυξής τους.

