Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Η 89η ΔΕΘ γιορτάζει έναν αιώνα ΔΕΘ-HELEXPO

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Με επετειακό χαρακτήρα και τη δυναμική μιας ξεχωριστής γιορτής, ανοίγει τις πύλες της από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 η 89η ΔΕΘ, τιμώντας τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΘ-HELEXPO (1925-2025).

Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να αφήσει το στίγμα της στην ιστορία του εκθεσιακού φορέα, με ειδικές επετειακές εκδηλώσεις, πολυδιάστατα θεματικά αφιερώματα, πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συναυλιών (Music Events) με κορυφαίους ερμηνευτές και πολλές εκπλήξεις που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Τα 10 θεματικά αφιερώματα της 89ης ΔΕΘ

AutoThessaloniki: Μια νέα δυναμική πλατφόρμα αφιερωμένη στον κόσμο του αυτοκινήτου, με συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών και εμβληματικών μαρκών, παρουσιάσεις νέων μοντέλων και καινοτομιών στην καθημερινή μετακίνηση.

Akademia: Σημείο συνάντησης της εκπαιδευτικής κοινότητας με το κοινό, χώρος ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών που ενισχύει τη δημιουργικότητα.

Τεχνολογία / Έρευνα / Καινοτομία: Έκθεση αφιερωμένη στις πιο πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας, με εφαρμογές, προγράμματα και επιτεύγματα αιχμής.

Η Ελλάδα του Πολιτισμού – 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης: Πολιτιστικό αφιέρωμα με σημείο αναφοράς τον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό.

Η Ελλάδα των Περιφερειών – Γεύσεις από Ελλάδα: Παρουσίαση τοπικών προϊόντων, συνταγών και γεύσεων που αναδεικνύουν τον πλούτο της ελληνικής γης.

Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα: Συμμετοχή όλων των επιμελητηρίων της χώρας, με εκατοντάδες ΜμΕ και αυτόνομη παρουσία των Επιμελητηρίων Ημαθίας και Θεσσαλονίκης, υπό την οργανωτική επιμέλεια της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Διεθνείς Συμμετοχές: Επίσημες κρατικές παρουσίες μέσω πρεσβειών και οργανισμών, αλλά και ξένες επιχειρήσεις που επενδύουν στην ελληνική αγορά.

Ενέργεια – Κυκλική Οικονομία: Καινοτόμες λύσεις για τον οικολογικό σχεδιασμό, την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Δημόσιοι Φορείς – Οργανισμοί και Υπηρεσίες προς τον Πολίτη: Ενημέρωση των επισκεπτών για τις νέες δυνατότητες και υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος.

Έπιπλα – Οικιακός Εξοπλισμός & Γαστρονομία – Διατροφή: Ιδέες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο, μαζί με μια γαστρονομική εμπειρία προϊόντων λιανικής και πολυποίκιλων γεύσεων από Ελλάδα και εξωτερικό.

