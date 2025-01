H θέση της GFIA για την Τεχνητή Νοημοσύνη στον ασφαλιστικό κλάδο

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης, η ΕΑΕΕ κοινοποιεί έγγραφο θέσεων που δημοσίευσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων (Global Federation of Insurance Associations’ – GFIA) με στόχο να αναδειχθούν στο δημόσιο διάλογο επιμέρους πτυχές αναφορικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στον ασφαλιστικό κλάδο.

Το έγγραφο με τίτλο «GFIA paper on AI in the insurance industry», εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες:

▪ Χρήσεις της AI: Το έγγραφο παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς και γιατί ο ασφαλιστικός κλάδος σε παγκόσμιο επίπεδο αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη και την ενσωματώνει στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες σε τομείς, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση κινδύνων, οι φυσικές καταστροφές, η διαχείριση απαιτήσεων και η καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης.

▪ Υπεύθυνη χρήση ΑΙ: Το έγγραφο περιγράφει ορισμένες από τις πολλές δικλείδες ασφαλείας που έχουν ήδη υιοθετήσει οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να αποτρέψουν πιθανά ανεπιθύμητα αποτελέσματα από τη χρήση της AI. Στο έγγραφο της GFIA επισημαίνεται εμφατικά ότι η ασφαλιστική βιομηχανία διαθέτει «μακρά παράδοση στη χρήση δεδομένων και τεχνολογίας ως αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου των ασφαλίσεων» και επομένως είναι ενήμερη για τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών και έχει θεσπίσει κατάλληλες διαδικασίες για: α) την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, β) τη διαφάνεια και την επεξήγηση και γ) την καταπολέμηση των παράνομων διακρίσεων.

▪ Κανονιστική και Εποπτική προσέγγιση: Tο έγγραφο εξετάζει την τρέχουσα Εποπτική και Κανονιστική προσέγγιση σχετικά με τη χρήση της AI στον ασφαλιστικό κλάδο και προτείνει κάποιες βασικές αρχές για πιθανές μελλοντικές ενέργειες στον τομέα αυτό.

Η GFIA παρατηρεί ότι η εποπτεία αναφορικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον χρηματοοικονομικό τομέα συχνά εμπίπτει στην αρμοδιότητα πολλών εποπτικών Αρχών, γεγονός που οδηγεί σε σύνθετες δομές και αβεβαιότητα.

Αναφορικά με την εποπτική και κανονιστική προσέγγιση, η GFIA προτείνει:

α) μεγαλύτερη και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών για να αποφεύγονται συγκρούσεις και επικαλύψεις,

β) διάλογο / επικοινωνία μεταξύ εποπτών / νομοθετών και της ασφαλιστικής βιομηχανίας για να αποσαφηνιστούν οι χρήσεις της AI, οι σχετικοί κίνδυνοι, και τα εργαλεία που υπάρχουν για την αντιμετώπισή τους,

γ) παγκόσμια εναρμόνιση των κανόνων και των προτύπων για τη χρήση της ΑΙ για να διασφαλίζεται η διεθνής συνοχή, να αποφεύγεται η επιβάρυνση των επιχειρήσεων και να ενθαρρύνεται η καινοτομία,

και δ) διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της αναλογικής προσέγγισης βάσει κινδύνου και αρχών για τη ρύθμιση και εποπτεία της AI, καθώς και αποφυγή θέσπισης νέων κανονισμών, όπου είναι εφικτό να εφαρμοστούν υφιστάμενοι κανόνες και το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η GFIA τονίζει τέλος ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και να συνδράμει στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Η συνεργασία μεταξύ της ασφαλιστικής αγοράς και των ρυθμιστικών αρχών μπορεί να μεγιστοποιήσει αυτή τη δυναμική, διασφαλίζοντας παράλληλα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

