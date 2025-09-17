H ΕΑΔΕ για την «Ημέρα του Ασφαλιστή»: 4 Εγγυήσεις για τον Ασφαλισμένο

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος με αφορμή την 17η Σεπτεμβρίου, η οποία στο Ημερολόγιο του Κλάδου έχει επικρατήσει να αναφέρεται και ως «Ημέρα Ασφαλιστή», υπενθυμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της Διαμεσολάβησης – του πυλώνα επαγγελματιών που λειτουργεί εγγυητικά στην Ασφάλιση καθαυτή.

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής είναι ο επαγγελματίας που στέκεται δίπλα στον ασφαλισμένο σε όλη την διαδικασία της ενημέρωσης και επιλογής ασφάλισης. Δεν προσφέρει απλώς ένα ασφαλιστήριο. Προσφέρει υπεύθυνη συμβουλή και ουσιαστική διαχρονική υποστήριξη, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνει την κάλυψη που πραγματικά έχει ανάγκη, όταν τη χρειάζεται.

- Advertisement -

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής εγγυάται στη συνεργασία του με τον ασφαλισμένο για:

Διαφάνεια και αντικειμενικότητα: η ενημέρωση των προσφερόμενων καλύψεων γίνεται με βάση το συμφέρον του καταναλωτή, χωρίς υποχρέωση από πλευράς του και χωρίς δεσμεύσεις από συγκεκριμένες εταιρείες

Οικονομία χρόνου και χρημάτων: ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής συγκρίνει για λογαριασμό του καταναλωτή τις προσφορές της αγοράς και προτείνει λύσεις με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του ενδιαφερόμενου

Προστασία δεδομένων: Τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των ασφαλιστικών του αναγκών

Σχέση εμπιστοσύνης με διάρκεια: Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής είναι δίπλα στον ασφαλισμένο, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την έκδοση του συμβολαίου – ιδίως όταν έρθει η στιγμή της αποζημίωσης.

«Με έναν θεσμό που μετρά σχεδόν 90 χρόνια, η 17η Σεπτεμβρίου αποτελεί μία ακόμη αφορμή να υπενθυμίσουμε τη διαχρονική συμβολή της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην κοινωνία και την οικονομία, μέσα από το όφελος και την ασφάλεια του πολίτη.

- Advertisement -

»Στην ΕΑΔΕ γνωρίζουμε πως οι επαγγελματίες του κλάδου μας – Πράκτορες, Μεσίτες και Συντονιστές – βρισκόμαστε κάθε μέρα στο πλευρό του ασφαλισμένου, όποια στιγμή χρειαστεί» αναφέρει η Πρόεδρος της ΕΑΔΕ Δήμητρα Λύχρου.