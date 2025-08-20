back to top
30.2 C
Athens
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Groupama Ασφαλιστική: Δίπλα στο Greece Race for the Cure® – Δίπλα στη Ζωή

Η Groupama Ασφαλιστική επιβεβαιώνει για ακόμη μια χρονιά ότι η κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της, στηρίζοντας ως Επίσημος Χορηγός το Greece Race for the Cure® – μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές και κοινωνικές διοργανώσεις στην Ελλάδα, αφιερωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

Η διοργάνωση, υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» είναι μια μεγάλη γιορτή δύναμης, ελπίδας και αλληλεγγύης, όπου χιλιάδες συμμετέχοντες κάθε χρόνο τρέχουν ή περπατούν στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης. Τα έσοδα ενισχύουν προγράμματα ενημέρωσης και δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης γυναικών που έχουν νοσήσει.

Το Greece Race for the Cure® 2025 θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, με στόχο να σπάσει κάθε ρεκόρ συμμετοχής. Η Groupama Ασφαλιστική καλεί όλους να πάρουν μέρος και να αποδείξουν ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού.

Δηλώστε συμμετοχή

