Giuseppe Zorgno: «Η εκπαίδευση είναι η καρδιά της επαγγελματικής προόδου στην ασφαλιστική αγορά»

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη το συνέδριο της GAMA Ευρώπα Ελλάς, υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και του ΕΙΑΣ – Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Από το βήμα, ο Giuseppe Zorgno, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΑΣ, χαιρέτισε θερμά τους συμμετέχοντες και υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης και της συνεχούς επιμόρφωσης για την επαγγελματική ανάπτυξη των ασφαλιστικών στελεχών.

«Ένα συνέδριο όπως αυτό φέρνει στην αγορά διεθνείς πρακτικές και ιδέες», ανέφερε ο κ. Zorgno, «και αφήνει ένα πολύτιμο αποτέλεσμα σε όλα τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σωστές και ολοκληρωμένες λύσεις εκπαίδευσης, είτε σε hard skills είτε σε soft skills, γιατί η πρόοδος αφορά όλα».

Ο Πρόεδρος του ΕΙΑΣ επισήμανε ότι η παρουσία των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτου είναι καθοριστική: «Η συμμετοχή σας είναι ουσιαστική και ενισχύει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε ποιοτική εκπαίδευση, που να καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης ασφαλιστικής αγοράς».

Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με διεθνείς φορείς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών: «Σχεδιάζουμε τα προγράμματά μας με γνώμονα την εμπειρία και τις απαιτήσεις της αγοράς, ενσωματώνοντας καινοτόμες προσεγγίσεις και διασφαλίζοντας ότι οι επαγγελματίες μας είναι πάντα μπροστά στις εξελίξεις».

Το συνέδριο επιβεβαιώνει τη δυναμική της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και την ουσιαστική συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και την πρόοδο των επαγγελματιών, με το ΕΙΑΣ να πρωτοστατεί στην υλοποίηση υψηλών προτύπων εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Το Insurance World, ως χορηγός επικοινωνίας, θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις και τις σημαντικές στιγμές από αυτήν την κορυφαία εκδήλωση για την ασφαλιστική αγορά.