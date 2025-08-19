Γ. Σιδέρης, ΕΙΝΑΠ: Η ΚΥΑ για ιδιώτες στα δημόσια νοσοκομεία είναι μπίζνα, όχι υγειονομική ανάγκη

Πυρά εξαπολύει στο Υπουργείο Υγείας ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, καταγγέλλοντας την εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας μέσω της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η ρύθμιση αυτή δεν εξυπηρετεί τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο εμπορευματοποίησης της υγείας, σύμφωνα με την ηγεσία της Ένωσης.

Σφοδρή αντίδραση προκαλεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που επιτρέπει σε ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να ασκούν ιδιωτικό έργο εντός των δημόσιων νοσοκομείων, όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Ο κ. Σιδέρης στηλιτεύει : «Η ΚΥΑ δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών. Είναι μια ακόμα μπίζνα, ένα βήμα προς το νοσοκομείο-αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα που θα πουλάει υπηρεσίες υγείας για να έχει δικά του έσοδα και να μην “βαραίνει” τον κρατικό προϋπολογισμό».

Η νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο θα επιφέρει έσοδα στη τσέπη των γιατρών, ενώ οι δομές δημόσιας υγείας στηρίζονται από την φορολογία των πολιτών, κατά τον πρόεδρο της Ένωσης.

